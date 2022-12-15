Уилл Смит рассказал, как на съемках его заковали в цепи и потеряли ключи

Уилл Смит на съемках фильма «Освобождение» | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Уилл Смит вспомнил, как продюсеры заковали его в цепи и потеряли от них ключи на съемках фильма «Освобождение» режиссера Антуана Фукуа. Его слова передает Independent.

Смит признался, что понял своего героя, когда ему на шею надели металлический ошейник. Актер рассказал, что после съемок сцены члены съемочной группы не смогли снять с него цепи, потому что потеряли от них ключи.

«Итак, они надели на меня ошейник. Потом я стою, и ко мне подходят, чтобы его снять, но ничего не получается, — рассказал Смит. — Он не открывается, мое сердце выпрыгивает, и я думаю: "О нет, нет, нет"».

Смит вспомнил, что простоял так около 15 минут, пока продюсер бегал в поисках ключей, все это время уговаривая себя не психовать.