Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма про школьную любовь

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Фото: студия «Киноглаз»

В Москве завершились съемки фильма «Четыре четверти» по одноименному роману Александра Юка.

В центре сюжета — переехавшая из Петербурга в Москву девочка Маша. Последний класс школы и новый город, встретивший необычным знакомством: по карнизу к Маше в комнату забрался Женя Мартов, оказавшийся ее новым одноклассником, лучшим другом и первой любовью. Вместе подросткам предстоит преодолеть непонимание взрослых, проблемы в школе и сложности в отношениях.

Режиссером фильма выступила киновед и кинокритик, сценарист, продюсер Евгения Тирдатова («Зона турбулентности», «Рудольф Нуреев. Остров его мечты», «Метель»). Автор романа Александр Юк написал и сценарий экранизации. К слову, его собака Рокси тоже принимала участие в съемках и стала любимицей всей съемочной группы.

Роман «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», написанный в 2003 году, стал настоящим бестселлером среди молодежи. Помимо красивой романтической истории, он дарит читателю ностальгию по ушедшей эпохе, и одна из главных задач экранизации — передать эту атмосферу.