Наверх
14 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма про школьную любовь

Главные роли в экранизации бестселлера «Четыре четверти» исполнили молодые актеры Анастасия Ермошина и Петр Безменов
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Фото: студия «Киноглаз»

В Москве завершились съемки фильма «Четыре четверти» по одноименному роману Александра Юка.

В центре сюжета — переехавшая из Петербурга в Москву девочка Маша. Последний класс школы и новый город, встретивший необычным знакомством: по карнизу к Маше в комнату забрался Женя Мартов, оказавшийся ее новым одноклассником, лучшим другом и первой любовью. Вместе подросткам предстоит преодолеть непонимание взрослых, проблемы в школе и сложности в отношениях.

Главные роли исполнили молодые артисты: Анастасия Ермошина и Петр Безменов. Роли взрослых персонажей воплотили Ирина Пегова и Валерий Иваков, сыгравшие родителей Жени, Любовь Толкалина и Кирилл Гребенщиков (родители Маши), Надежда Михалкова, Инга Оболдина и другие.

Режиссером фильма выступила киновед и кинокритик, сценарист, продюсер Евгения Тирдатова («Зона турбулентности», «Рудольф Нуреев. Остров его мечты», «Метель»). Автор романа Александр Юк написал и сценарий экранизации. К слову, его собака Рокси тоже принимала участие в съемках и стала любимицей всей съемочной группы.

Роман «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», написанный в 2003 году, стал настоящим бестселлером среди молодежи. Помимо красивой романтической истории, он дарит читателю ностальгию по ушедшей эпохе, и одна из главных задач экранизации — передать эту атмосферу.

Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выход фильма «Четыре четверти» в прокат запланирован на 2023 год.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Четыре четверти
Инга Оболдина
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Надежда Михалкова
Любовь Толкалина
Нолан рассказал о съемках сцены испытания ядерного оружия в новом фильме
Кирилл Гребенщиков
Ирина Пегова
Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме
Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках
Лиза Арзамасова вернулась к роли в неофициальном продолжении «Анны-детектива»
Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Звезда фильма «Один дома» рассказал об ожоге головы, полученном на съемках
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Безруков снимается в новом историческом сериале
Серебряков, Лютаева, Шпица посетили премьеру фильма про Пелевина
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Елена Яковлева снимается в роли социальной работницы: первые фото
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Звезда «Не родись красивой» Уварова снялась в неожиданном образе
Российский режиссер снимет боевик с Идрисом Эльбой
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Данила Козловский снимет новый фильм
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Власенко и Бодрова снялись в фильме «Страсти по Матвею»: первые фото
Назад в 1996-й: Борисов и звезды «Мира! Дружбы! Жвачки!» на съемках новых серий
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Лолита, Кудрявцева, Салтыкова, Пьеха приступили к съемкам шоу на НТВ
Звезда «50 оттенков серого» снимется в экранизации Агаты Кристи
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о модельере
Компания Риз Уизерспун собирается снять фильм по сказке «Три медведя»
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анонсирован перезапуск «Тарзана»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Новые трейлеры
Человек-паук: Через вселенные 2
Трейлер (англ.)
13 клиническая
Трейлер
Лили и море
Дублированный трейлер
Сантехники Белого дома
Трейлер (англ.)
Просточеловек
Трейлер №2
Необъятность
Трейлер (итал., англ.суб.)
Мажор в Сочи
Трейлер
Мэйфейрские ведьмы
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь