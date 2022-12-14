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14 декабря 2022, новость

Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»

Норман Ридус получил роль в фильме «Балерина»
Норман Ридус | Источник: Legion-Media.ru

Актер Норман Ридус, наиболее известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы», снимется в фильме «Балерина» студии Lionsgate. Об этом сообщает Deadline.

Съемки проекта уже стартовали. Автором сценария выступил Шэй Хаттен, продюсерами — Бэзил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски. Картина является спин-оффом фильма «Джон Уик», в котором главную роль сыграл Киану Ривз.

Главную женскую роль в «Балерине» исполняет Ана де Армас. Помимо нее и Ривза, в ленте появится Иэн Макшейн, игравший владельца отеля для киллеров «Нью-Йорк Континенталь» Уинстона Скотта во всех трех фильмах о Джоне Уике.

Ожидается, что «Балерина» выйдет на экраны в 2023 году.

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