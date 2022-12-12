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12 декабря 2022, новость

Назван победитель «Детского Евровидения»

Россия в этом году не принимала участие в конкурсе
Лиссандро

Представитель Франции Лиссандро победил на «Детском Евровидении» с композицией Oh Maman. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Мероприятие прошло 11 декабря в Ереване. Лиссандро набрал 203 балла.

Второе место заняла представительница Армении Наре (180 баллов), на третьем месте — грузинка Мариам Бигвава (161 балл).

Россия в конкурсе участия не принимала.

Такое решение связано с тем, что Первый канал, ВГТРК и «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза. Выход компаний стал ответным действием на отстранение России от вокального конкурса «Евровидение 2022».

Россия с 2005 года участвовала в «Детском Евровидении» и дважды выигрывала его — в 2006 и 2017 годах.

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