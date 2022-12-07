Найдена замена Урганту в качестве ведущего «Золотого граммофона»

Шоумен был бессменным ведущим проекта на протяжении 13 лет, однако на этот раз на посту его сменил Вадим Галыгин .

«Я впервые выйду на сцену церемонии "Золотой Граммофон" в качестве ведущего. Для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», — прокомментировал новое амплуа Галыгин.