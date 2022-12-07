Найдена замена Урганту в качестве ведущего «Золотого граммофона»

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» впервые пройдет без телеведущего Ивана Урганта. Об этом пишет «КП».
Шоумен был бессменным ведущим проекта на протяжении 13 лет, однако на этот раз на посту его сменил Вадим Галыгин.
«Я впервые выйду на сцену церемонии "Золотой Граммофон" в качестве ведущего. Для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», — прокомментировал новое амплуа Галыгин.
Причина замены ведущего на премии не называется.
Напомним, ранее Алла Михеева рассказала, что Иван Ургант не переставал работать на «Первом канале» после приостановки шоу «Вечерний Ургант». По словам ведущей, сейчас они с коллегами «креативят вместе», разрабатывают новые проекты.