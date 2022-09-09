Фантастически красиво: рецензия на «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец»

О чем сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Действие беспрецедентно дорогого проекта Amazon Prime, снятого по знаменитой фэнтези-вселенной Джона Р. Р. Толкина, развивается задолго до событий кинотрилогии «Властелин колец». На дворе — Вторая эпоха Средиземья, затишье перед бурей, когда набирает силу Саурон, приспешник Моргота, и куются злополучные кольца, принесшие впоследствии столько несчастий. Сам Темный властелин Моргот повержен, но отважная эльфийка Галадриэль (Морвет Кларк) не верит в капитуляцию его армии. Пока она фанатично идет по следу орков, тут и там вспыхивают признаки грядущих бед.

Зачем смотреть

«Кольца власти» целиком и полностью оправдывают потраченные на них баснословные 715 миллионов долларов (и это только первый сезон!). Сериал выглядит фантастически: сочной зеленью пышут холмы, рвутся вниз водопады и величественно возвышаются горные замки. Мастерски поставлены схватки с орками, а сами орки жуткие и мерзкие. Все предметное окружение — будь то кольца эльфов или загадочный сломанный клинок — продумано до мелочей, и неспроста, ведь с вещами — что в фильмах Питера Джексона, что в сериале — связано главное волшебство.

Мир «Колец власти» — детальный, тактильный, слышимый и даже съедобный. Внутри него хочется оказаться, чтобы все рассмотреть и потрогать. В этом смысле сериал наследует оригинальной трилогии, по местам съемок которой в Новой Зеландии до сих пор разъезжают те, кто хочет почувствовать себя немножко хоббитом.

Кадр из сериала «Властелин колец»

Дает новый сериал и то, что мы утратили с окончанием «Игры престолов» (и что не предложил «Дом Дракона»), — сплетение воедино нескольких повествовательных линий. По своему пути следуют отважная и стойкая мстительница Галадриэль, юная мохноножка (харфутами, или мохноногами, называли будущих хоббитов) непоседа Нори, сдержанный эльф Арондир, вопреки эльфийскому обычаю влюбленный в красивую женщину Бронвин, которая тоже проложит собственную дорогу в этом фантастическом эпосе. Характеры и поведение героев определяют их природа и происхождение. Никто здесь не переобувается на ходу. Персонажи понятны, как понятны и их цели.

С нынешней реальностью «Кольца» ничего не связывает, в отличие от того же «Дома Дракона» с его остроактуальными политическими дрязгами. «Кольца власти», напротив, дарят уютное, почти книжное погружение в сказку, в которой временами хоть и творится что-то страшное, но можно чувствовать себя в полной безопасности.

Почему можно не смотреть

У первых зрителей наибольшее волнение вызвал цвет кожи некоторых эльфов, гномов и харфутов. По этому поводу замечательно высказалась Вупи Голдберг в передаче The View: «Нет ни драконов, ни хоббитов, вы же в курсе. Так и почему темнокожие не могут сыграть ненастоящих людей? Что с вами не так?». Но все-таки несоответствие канону первоисточника многих раздражает, и дискуссии ведутся весьма воинственные. Если такой кастинг и вас заставит глотать успокоительное, стоит предостеречься.

Есть и другие неожиданности, например, все харфуты говорят с ирландским акцентом, а у принцессы гномов Дисы отсутствует вроде как положенная ей густая борода. Эти мелочи (а для кого-то и нет!) вполне могут затмить удовольствие от просмотра и стать тем самым камешком в ботинке, который испортит хорошую прогулку.