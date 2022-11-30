Наверх
30 ноября 2022, новость

16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»

Данила Первушин получил главный приз в шоу Swiss Voice Tour
Даниил Первушин в шоу Voice Swiss Tour

В финале детского отделения швейцарского аналога шоу «Голос» победил 16-летний москвич Данила Первушин, передает «МК».

Данила прилетел в Швейцарию, чтобы навестить старшего брата-музыканта и поучаствовать в вокальных джем-сейшенах джазового фестиваля в Монтре. Его отец, организатор концертов Алексей Первушин, говорит, что объявление о кастинге в телешоу семья увидела случайно.

По словам Алексея, несмотря на санкции Европы, отношение к подростку из Москвы было лояльным. «Нас постоянно подбадривали, и вообще, там значительно спокойнее, чем на похожих проектах в России. У нас часто идет гонка за понтами, а у них этих понтов меньше, все проще и добрее. Мне кажется, и конкуренция там не такая, как на местных шоу. На первый кастинг может прийти любой желающий, даже если петь он толком не умеет», — поделился отец Данилы.

В качестве приза Данила получил возможность записать трек в известной лондонской студии Abbey Road. Сейчас молодой человек учится в Женевской Высшей школе музыки.

Шоу Swiss Voice Tour — не официальная локализация «Голоса», а самостоятельный проект, правила в котором отчасти напоминают правила международного шоу.

Напомним, ранее появились первые фото со съемок юбилейного, десятого сезона шоу «Голос. Дети». Ведущей вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева выступит Яна Чурикова, а кресла наставников займут Баста, Егор Крид и МакSим.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Голос. Дети
Голос
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
Организаторы «Евровидения» оставили открытым вопрос участия россиян в голосованиях
Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Shaman заявил, что не поехал бы на «Евровидение»
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Shaman хотел бы попробовать себя в качестве наставника «Голоса»
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Победитель «Голоса» рассказал, почему Градский не хотел его победы в шоу
Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Лариса Гузеева будет вести «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Кончаловский: Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар»
Сюткин объяснил, почему участников «Голоса» забывают после шоу
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении»
В России предложили принудительно лицензировать фильмы
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
В Москве начали показывать отмененного «Бэтмена»
В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы
Долина предложила создать русскоязычный аналог «Евровидения»
Названы даты показа в России кинопремьер от Warner Bros.
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения 2022»
Михаил Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Голливудская киностудия задумала возобновить прокат в России
Владелец франшизы «Сумерки» перестанет выпускать фильмы в РФ
45 лет спустя: «Служебный роман» снова выходит в прокат
Российские кинотеатры не будут повышать цену билетов
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Якубович ответил на слухи о закрытии «Поля чудес»
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
Иван Ургант прокомментировал свой отъезд из России
Московский международный кинофестиваль перенесли
Disney приостановит работу в России
СМИ: Россию оставят без новых бразильских сериалов
18-летняя дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»
Вдова Градского впервые обратилась к публике
«Первый канал» оспорил компенсацию Лозе
Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей
Пригожин предположил, кто мог бы заменить Градского в «Голосе»
Градский тянул с лечением из-за боязни подвести всех в «Голосе»
Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь