16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»

В финале детского отделения швейцарского аналога шоу «Голос» победил 16-летний москвич Данила Первушин, передает «МК».
Данила прилетел в Швейцарию, чтобы навестить старшего брата-музыканта и поучаствовать в вокальных джем-сейшенах джазового фестиваля в Монтре. Его отец, организатор концертов Алексей Первушин, говорит, что объявление о кастинге в телешоу семья увидела случайно.
По словам Алексея, несмотря на санкции Европы, отношение к подростку из Москвы было лояльным. «Нас постоянно подбадривали, и вообще, там значительно спокойнее, чем на похожих проектах в России. У нас часто идет гонка за понтами, а у них этих понтов меньше, все проще и добрее. Мне кажется, и конкуренция там не такая, как на местных шоу. На первый кастинг может прийти любой желающий, даже если петь он толком не умеет», — поделился отец Данилы.
В качестве приза Данила получил возможность записать трек в известной лондонской студии Abbey Road. Сейчас молодой человек учится в Женевской Высшей школе музыки.
Шоу Swiss Voice Tour — не официальная локализация «Голоса», а самостоятельный проект, правила в котором отчасти напоминают правила международного шоу.
Напомним, ранее появились первые фото со съемок юбилейного, десятого сезона шоу «Голос. Дети». Ведущей вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева выступит Яна Чурикова, а кресла наставников займут Баста, Егор Крид и МакSим.