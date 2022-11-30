16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»

По словам Алексея, несмотря на санкции Европы, отношение к подростку из Москвы было лояльным. «Нас постоянно подбадривали, и вообще, там значительно спокойнее, чем на похожих проектах в России. У нас часто идет гонка за понтами, а у них этих понтов меньше, все проще и добрее. Мне кажется, и конкуренция там не такая, как на местных шоу. На первый кастинг может прийти любой желающий, даже если петь он толком не умеет», — поделился отец Данилы.