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30 ноября 2022, новость

Бывший возлюбленный Бузовой рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино

Dava рассказал о желании сниматься в различных жанрах
Давид Манукян | Источник: Legion-Media.ru

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Dava (настоящее имя — Давид Манукян) в беседе с «Пятым каналом» признался, что хотел бы воплотить персонажа в кинопроекте.

«Конечно, хотелось бы сыграть какую-то драматическую роль. Может быть, что-то страшное, где нужно будет сыграть какого-нибудь маньяка», — рассказал Дава. Он добавил, что мог бы сыграть и в комедии.

«Мне бы хотелось попробовать себя в разных ролях. Я чувствую, что я могу это сделать и хочу. Это самое главное», — отметил блогер.

В октябре стало известно, что Dava сыграет главную роль во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора». Многосерийная комедия «Здравствуйте, вам пора» вышла на онлайн-платформе Premier в апреле 2022 года и рассказывает о вестнике смерти, который прибывает на землю, чтобы предупреждать людей о скорой кончине, однако со временем начинает все больше симпатизировать людям, оттягивает момент их кончины и даже по-настоящему влюбляется.

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