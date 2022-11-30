Бывший возлюбленный Бузовой рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино

Давид Манукян | Источник: Legion-Media.ru

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Dava (настоящее имя — Давид Манукян) в беседе с «Пятым каналом» признался, что хотел бы воплотить персонажа в кинопроекте.

«Конечно, хотелось бы сыграть какую-то драматическую роль. Может быть, что-то страшное, где нужно будет сыграть какого-нибудь маньяка», — рассказал Дава. Он добавил, что мог бы сыграть и в комедии.

«Мне бы хотелось попробовать себя в разных ролях. Я чувствую, что я могу это сделать и хочу. Это самое главное», — отметил блогер.