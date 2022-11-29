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29 ноября 2022, новость

Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции

Елена Воробей удивилась, что СМИ не объявили о ее эмиграции на Дальний Восток
Елена Воробей

Знаменитая российская пародистка и звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о ее эмиграции в Израиль. В разговоре с Telegram-каналом Shot она опровергла эту информацию.

Артистка назвала публикации о своем переезде из России бредом и объяснила, что приехала в Израиль на гастроли. «Видимо, просто всем больше не о чем говорить, и исчерпалась фантазия. А чего ж не писали, что я эмигрировала на Дальний Восток? Я недавно там неделю прожила», — добавила она.

Также сообщается, что 4 декабря Елена Воробей проведет в Петербурге премию «Дорожного радио».

Перед этим Воробей в эфире радиостанции «Первое Радио 89.1Fm» рассказала, что ранее, приехав в Израиль, узнала, что там также находятся некоторые российские звезды, в том числе и певица Алла Пугачева.

По словам артистки, после этого она в шутку предложила устраивать в этой стране «ханукальные встречи Пугачевой» (певица с конца 80-х проводила ежегодный телефестиваль «Рождественские встречи» — ред.). Вслед за этим некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что Воробей эмигрировала в Израиль.

Кроме того, артистка в том же эфире ответила на критику в СМИ из-за отъезда из России на гастроли. Пародистка заверила, что старается не обращать внимания на подобные публикации.

В сентябре Елена Воробей объявила в соцсетях, что в конце ноября — начале декабря у нее состоятся гастроли в Израиле. Она указала, что выступит в шести городах страны. После этого в некоторых СМИ появились сообщения о «побеге» артистки из России.

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