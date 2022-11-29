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29 ноября 2022, новость

Иван Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»

Шоумен пошутил, что Евгений Кулик положил конец его «блестящей актерской карьере»
Иван Ургант | Источник: PersonaStars

Российский шоумен Иван Ургант прокомментировал свое исключение из фильма «Елки 9». Его слова передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Актер признался, что не знал о своем отсутствии в актерском составе новой картины. «Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в "Елках" — от вас. Буду выяснять, что делать… Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — высказался Ургант.

Шоумен также пошутил, что сценарист фильма Евгений Кулик решил завершить таким образом его актерскую карьеру. «Видимо, Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. В крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано "Евгений Кулик"», — добавил юморист.

Ранее Кулик объяснил, что решение не приглашать Урганта в картину было принято на стадии написания сценария. Он отметил, что в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры. Кулик заявил, что Ургант с этой задачей не справился бы.

Девятая часть франшизы «Елки» выйдет в российский прокат 1 декабря.

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