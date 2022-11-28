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28 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Клава Кока представила мультфильм, где озвучила главную героиню

Премьеру «L.O.L. Surprise: Фильм» посетили звезды с детьми
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фотографий
9
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Фото предоставлены пресс-службой

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера анимационной ленты «L.O.L. Surprise: Фильм», одну из главных героинь, куколку леди Прима, озвучила популярная исполнительница Клава Кока, посетившая показ и лично представившая мультфильм первым зрителям.

«Моя героиня — настоящая звезда. Мы с ней в этом похожи, — поделилась Кока. — На самом деле, она — невероятно вдохновляющая личность. Именно она помогает маленькой девочке, героине фильма, поверить в себя. В этом смысле фильм вообще несет в себе очень правильный посыл: нужно верить в себя, в мечту и идти к своей цели, окружая себя только теми, кто поддерживает тебя».

По сюжету мультфильма, модная школьница Ава любит кукол L.O.L. Surprise. Во время переезда, при сборе вещей, она внезапно находит необычные 3D-очки, которые переносят ее в анимированный мир любимых персонажей.

Гостями премьеры стали Елена Борщева, Никита Тарасов, Владимир Левкин с женой и дочерью, Анна Калашникова, Рита Дакота, Татьяна Волосожар и многие другие.

В широкий прокат «L.O.L. Surprise: Фильм» выходит 1 декабря.

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