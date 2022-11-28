Клава Кока представила мультфильм, где озвучила главную героиню

«Моя героиня — настоящая звезда. Мы с ней в этом похожи, — поделилась Кока. — На самом деле, она — невероятно вдохновляющая личность. Именно она помогает маленькой девочке, героине фильма, поверить в себя. В этом смысле фильм вообще несет в себе очень правильный посыл: нужно верить в себя, в мечту и идти к своей цели, окружая себя только теми, кто поддерживает тебя».