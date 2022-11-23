Безруков снимается в новом историческом сериале

В Москве стартовали съемки исторической судебной драмы о легендарном российском адвокате Федоре Никифоровиче Плевако. Главную роль в сериале «Плевако» исполняет Сергей Безруков.
Сюжет сериала разворачивается в 80-е годы XIX века. 38-летний Федор Плевако находится на пике успеха: у него есть семья и собственная контора, обширные связи в самых разных кругах, начиная от мецената Саввы Мамонтова и заканчивая бандитами с Хитровки.
Но идиллия начинает рушиться после того, как адвокат берется за дело Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника – студента благородных кровей Байрашевского. В этом деле оказываются заинтересованы многие влиятельные лица. Все усложняется еще больше, когда Плевако внезапно и взаимно влюбляется в супругу льняного магната Марию Демидову.
Каждая из десяти серий проекта посвящена отдельному делу. В сериале будет показан самый драматичный и эмоционально насыщенный период жизни знаменитого юриста.
«Федор Никифорович Плевако — интереснейшая личность, звезда своего времени! — говорит исполнитель главной роли Сергей Безруков. — Если он брался за защиту, то делал это на совесть. Адвокат ведь не выбирает, кого защищать. Мне очень импонирует порядочность Федора Никифоровича: он в любой ситуации оставался человеком, а это — самое главное».
Автор идеи продюсер Тимур Вайнштейн отмечает: «То, насколько Безруков вжился в образ легендарного адвоката, поражает». В сериале также снимаются Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Павел Ворожцов, Александр Обласов и другие.
Режиссерское кресло проекта заняла супруга актера Анна Матисон.
Производством занимаются киностудия «Рок» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Premier.
Премьера сериала «Плевако» намечена на 2023 год.