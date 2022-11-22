Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»

Вивьен Ли, Лесли Говард, Мики Кун и Кларк Гейбл в фильме «Унесенные ветром» | Источник: Legion-Media.ru

На 91-м году жизни скончался последний оставшийся в живых актер из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Мики Кун. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть Куна подтвердила его жена, добавив, что актер умер 20 ноября в хосписе, расположенном во Флориде. По ее словам, незадолго до кончины звезда «Унесенных ветром» находился «в отличном состоянии».

Артист в возрасте семи лет исполнил в проекте, снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл, роль сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон (этих персонажей в ленте сыграли Лесли Говард и Оливия Де Хэвилленд).

После «Унесенных ветром» Кун снялся еще в нескольких десятках фильмов, среди которых были «Хуарес», «Красная река», «Дик Трейси» и «Странная любовь Марты Айверс», после чего завершил карьеру киноактера в 1957 году.