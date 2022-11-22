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22 ноября 2022, новость

Шоу «Женский клуб» с Ксенией Бородиной приостановили

В соцсетях телезвезда назвала причину исчезновения программы из сетки вещания
Кадр из телешоу «Женский клуб»

Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях сообщила, что программа «Женский клуб» с ее участием временно пропала из сетки вещания канала ТНТ.

Звезда объяснила, что в редакцию начали поступать сообщения от поклонников — зрители жаловались на неудобное время выпуска шоу в эфир. Телеведущая рассказала, что «Женский клуб» вернется на экраны, как только руководство ТНТ найдет «оптимальное время» для показа.

Напомним, съемки «Женского клуба» стартовали в начале ноября. Вместе с Бородиной в них были заняты Яна КошкинаОльга КартунковаЕкатерина Скулкина и Алина Герман. 

В каждом выпуске звездные ведущие с приглашенными знаменитостями и экспертами в различных областях будут обсуждать самые животрепещущие темы: абьюзивные отношения, назойливых бывших, распределение финансов в семье и многое другое. 

Первый выпуск вышел в эфир 14 ноября, предполагалось, что «Женский клуб» будет выходить с понедельника по четверг в 14.00.

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