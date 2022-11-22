Шоу «Женский клуб» с Ксенией Бородиной приостановили

Кадр из телешоу «Женский клуб»

Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях сообщила, что программа «Женский клуб» с ее участием временно пропала из сетки вещания канала ТНТ.

Звезда объяснила, что в редакцию начали поступать сообщения от поклонников — зрители жаловались на неудобное время выпуска шоу в эфир. Телеведущая рассказала, что «Женский клуб» вернется на экраны, как только руководство ТНТ найдет «оптимальное время» для показа.

В каждом выпуске звездные ведущие с приглашенными знаменитостями и экспертами в различных областях будут обсуждать самые животрепещущие темы: абьюзивные отношения, назойливых бывших, распределение финансов в семье и многое другое.