Шоу «Женский клуб» с Ксенией Бородиной приостановили

Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях сообщила, что программа «Женский клуб» с ее участием временно пропала из сетки вещания канала ТНТ.
Звезда объяснила, что в редакцию начали поступать сообщения от поклонников — зрители жаловались на неудобное время выпуска шоу в эфир. Телеведущая рассказала, что «Женский клуб» вернется на экраны, как только руководство ТНТ найдет «оптимальное время» для показа.
Напомним, съемки «Женского клуба» стартовали в начале ноября. Вместе с Бородиной в них были заняты Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман.
В каждом выпуске звездные ведущие с приглашенными знаменитостями и экспертами в различных областях будут обсуждать самые животрепещущие темы: абьюзивные отношения, назойливых бывших, распределение финансов в семье и многое другое.
Первый выпуск вышел в эфир 14 ноября, предполагалось, что «Женский клуб» будет выходить с понедельника по четверг в 14.00.