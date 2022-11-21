Седокова объяснила, почему расплакалась, покидая популярное шоу

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В седьмом выпуске шоу «Маска. Танцы» на СТС разоблачили еще одного участника. Из проекта выбыла Анна Седокова, которая скрывалась в костюме Божьей коровки. В комментарии «Газете.Ru» артистка отметила, что человеку, который раньше не занимался танцами, «очень сложно оставаться в проекте и дойти до конца». Она добавила, что сочинила «много шикарных номеров и задумок», осуществить которые придется уже в другом месте.

«Я так распереживалась, что искренне расплакалась в конце. Я чувствовала, что уйду в тот день, и хорошо, что это случилось на такой позитивной и трогательной ноте, когда я выступила с детьми. Когда я попала в номинацию, и моими соперниками были сильнейшие участники, стало все понятно. У меня была готова речь о желаниях, о том, что реально добиться всего, если очень сильно захотеть, но у меня что-то спросили, и я не сдержала эмоций и заплакала. Эмоции», — поделилась Седокова.

Певица также призналась, что пока не готова следить за оставшимися участниками проекта:

«Честно, пока я не готова смотреть шоу дальше. Наверное, это связано с тем, что я слишком переживала, когда ушла. Я очень рада за всех участников, я благодарна ребятам, которые даже в маске оставались людьми, поддерживали друг друга объятиями за сценой. Я буду за них болеть. Проект невероятный, команда лучшая. А я, пожалуй, пойду в танцевальный зал и буду лучше, чем была вчера».