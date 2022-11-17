Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий Фото: Рен-ТВ

Телеканал Рен-ТВ завершил съемки четырехсерийной военной драмы «Операция “Неман”» по роману Владимира Богомолова «Момент истины».

Действие разворачивается в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина (эту роль исполняет Александр Яценко) разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман», возглавляемую агентом Мищенко (его сыграл Алексей Кравченко). Вместе со своей группой Алехин ведет широкий поиск, отрабатывая одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается уйти.

Сценарий создан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. Режиссерское кресло проекта занял Сергей Виноградов, снявший немало заметных картин о Великой Отечественной войне, в том числе сериал «По законам военного времени». Он подчеркивает: «Мы не делаем экранизацию. Мы снимаем киновариант по мотивам романа, используя только характеры героев Богомолова. <...> У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал».

Любопытно, что в сериале появится даже герой, которого нет в романе. Сыгравший полковника Саламатина Сергей Маковецкий рассказывает: «Моего героя в книге нет – о нем только говорят. Он появляется только в этом новом прочтении романа Богомолова. Мы его придумали, оживили. Хочется, чтобы получился неоднозначный, сложный, нелинейный характер».