Наверх
17 ноября 2022, фоторепортажСъемки

Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале

Актеры появятся в четырехсерийном телефильме по роману «Момент истины»
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий
Фото: Рен-ТВ

Телеканал Рен-ТВ завершил съемки четырехсерийной военной драмы «Операция “Неман”» по роману Владимира Богомолова «Момент истины».

Действие разворачивается в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина (эту роль исполняет Александр Яценко) разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман», возглавляемую агентом Мищенко (его сыграл Алексей Кравченко). Вместе со своей группой Алехин ведет широкий поиск, отрабатывая одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается уйти.

Помимо Яценко и Кравченко, в сериале также снялись Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.

Сценарий создан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. Режиссерское кресло проекта занял Сергей Виноградов, снявший немало заметных картин о Великой Отечественной войне, в том числе сериал «По законам военного времени». Он подчеркивает: «Мы не делаем экранизацию. Мы снимаем киновариант по мотивам романа, используя только характеры героев Богомолова. <...> У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал».

Любопытно, что в сериале появится даже герой, которого нет в романе. Сыгравший полковника Саламатина Сергей Маковецкий рассказывает: «Моего героя в книге нет – о нем только говорят. Он появляется только в этом новом прочтении романа Богомолова. Мы его придумали, оживили. Хочется, чтобы получился неоднозначный, сложный, нелинейный характер».

Премьера сериала «Операция “Неман”» ожидается в 2023 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Белинская
Андрей Смоляков
Звезда фильма «Один дома» рассказал об ожоге головы, полученном на съемках
Александр Яценко
Алексей Кравченко
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Операция «Неман»
Алексей Макаров
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Сергей Маковецкий
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Елена Яковлева снимается в роли социальной работницы: первые фото
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Звезда «Не родись красивой» Уварова снялась в неожиданном образе
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Власенко и Бодрова снялись в фильме «Страсти по Матвею»: первые фото
Назад в 1996-й: Борисов и звезды «Мира! Дружбы! Жвачки!» на съемках новых серий
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Лолита, Кудрявцева, Салтыкова, Пьеха приступили к съемкам шоу на НТВ
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Кристиан Бэйл объяснил, почему перестал говорить с Крисом Роком на съемках
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Начались съемки криминальной комедии с участием Ромы Зверя
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма про Барби
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь