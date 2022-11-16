Кристина Орбакайте представила новый сезон популярного сериала

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового сезона популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность».
Проект представили режиссер Михаил Вайнберг, продюсер Игорь Мишин, а также актеры проекта Светлана Иванова, Лянка Грыу, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Анна Пескова и Александр Яцко.
Звездными гостями премьеры стали Наталья Рудова, Мария Шумакова, Влад Лисовец, Маргарита Аброськина, Евгения Малахова, Анфиса Вистингаузен, Анна Чурина, Александра Черкасова-Служитель, Аристарх Венес, Анна Калашникова и другие знаменитости.
В новых сериях главная героиня — талантливая врач-акушер Наталья Бахметьева — в исполнении Светланы Ивановой сталкивается с новыми вызовами судьбы и ищет ответ на вопрос, как совместить любимую работу и личную жизнь.
Героиня Кристины Орбакайте, присоединившейся к проекту в третьем сезоне, Нина Артамонова пытается начать все с чистого листа, но сталкивается с проблемами как в личной жизни, так и в профессиональной. Для этой роли актриса снова стала брюнеткой.
Новый сезон сериала «Тест на беременность» уже доступен в онлайн-кинотеатре Kion.