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16 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Кристина Орбакайте представила новый сезон популярного сериала

Звезда посетила премьеру новых серий «Теста на беременность» со своим участием
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фотографии
Фото: Kion

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового сезона популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность».

Проект представили режиссер Михаил Вайнберг, продюсер Игорь Мишин, а также актеры проекта Светлана Иванова, Лянка Грыу, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Анна Пескова и Александр Яцко.

Звездными гостями премьеры стали Наталья Рудова, Мария Шумакова, Влад Лисовец, Маргарита Аброськина, Евгения Малахова, Анфиса Вистингаузен, Анна Чурина, Александра Черкасова-Служитель, Аристарх Венес, Анна Калашникова и другие знаменитости.

В новых сериях главная героиня — талантливая врач-акушер Наталья Бахметьева — в исполнении Светланы Ивановой сталкивается с новыми вызовами судьбы и ищет ответ на вопрос, как совместить любимую работу и личную жизнь.

Героиня Кристины Орбакайте, присоединившейся к проекту в третьем сезоне, Нина Артамонова пытается начать все с чистого листа, но сталкивается с проблемами как в личной жизни, так и в профессиональной. Для этой роли актриса снова стала брюнеткой

Новый сезон сериала «Тест на беременность» уже доступен в онлайн-кинотеатре Kion.

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