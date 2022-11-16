Кристина Орбакайте представила новый сезон популярного сериала

В новых сериях главная героиня — талантливая врач-акушер Наталья Бахметьева — в исполнении Светланы Ивановой сталкивается с новыми вызовами судьбы и ищет ответ на вопрос, как совместить любимую работу и личную жизнь.

Героиня Кристины Орбакайте, присоединившейся к проекту в третьем сезоне, Нина Артамонова пытается начать все с чистого листа, но сталкивается с проблемами как в личной жизни, так и в профессиональной. Для этой роли актриса снова стала брюнеткой.