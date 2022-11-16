Ченнинг Татум вернулся к роли стриптизера в трейлере «Супер Майка»

Премьера состоится 10 февраля 2023 года. «Фильм представляет собой своего рода вымышленную историю о том, как Майк приходит к идее шоу, а затем сталкивается с множеством препятствий на пути реализации его видения», — поделился режиссер Стивен Содерберг .

Вышедший в 2012 году фильм «Супер Майк» рассказывает о дружбе стриптизеров из Флориды. Фильм отчасти основан на реальных событиях: исполнитель главной роли и продюсер фильма Ченнинг Татум в юности работал стриптизером в течение примерно восьми месяцев. «Супер Майк» был снят на личные деньги Татума и Содерберга. Актер и режиссер вложили в производство семь миллионов долларов.