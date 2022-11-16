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16 ноября 2022, новость

Ченнинг Татум вернулся к роли стриптизера в трейлере «Супер Майка»

Главную роль в фильме «Супер Майк: Последний танец» исполнила также Сальма Хайек
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Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец».

Премьера состоится 10 февраля 2023 года. «Фильм представляет собой своего рода вымышленную историю о том, как Майк приходит к идее шоу, а затем сталкивается с множеством препятствий на пути реализации его видения», — поделился режиссер Стивен Содерберг.

Сценарий фильма написал Рид Кэролайн, продюсером выступил Грегори Джейкобс. Ранее они вместе с Содербергом работали над кинокартинами «Супер Майк» и «Супер Майк XXL». В ленте, помимо Ченнинга Татума, снялись Сальма Хайек, Гэвин Спокс («Дом Дракона») и другие.

Вышедший в 2012 году фильм «Супер Майк» рассказывает о дружбе стриптизеров из Флориды. Фильм отчасти основан на реальных событиях: исполнитель главной роли и продюсер фильма Ченнинг Татум в юности работал стриптизером в течение примерно восьми месяцев. «Супер Майк» был снят на личные деньги Татума и Содерберга. Актер и режиссер вложили в производство семь миллионов долларов.

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