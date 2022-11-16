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16 ноября 2022, новость

Disney снимет продолжение фильма «Дневники принцессы»

Исполнившая в киносерии главную роль Энн Хэтэуэй ранее поддержала идею создания «Дневников принцессы 3»
Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой» | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом новой части франшизы станет Аадрита Мукерджи, ранее работавшая над проектами «Джек Ричер» и «Квантовый скачок». Продюсером фильма выступит Дебра Мартин Чейз, которая занимала ту же должность в период создания первой и второй частей комедии.

Американская актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первых двух частях франшизы, поддержала идею создания «Дневников принцессы 3», однако, по информации издания, пока студия не заключила с ней новый контракт.

Первый фильм серии — «Как стать принцессой», — основанной на романе Мэг Кэбот «Дневники принцессы», вышла в 2001 году. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. Через три года после выхода картины состоялась премьера продолжения комедии, «Дневники принцессы 2: Как стать королевой».

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