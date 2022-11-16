Disney снимет продолжение фильма «Дневники принцессы»

Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой» | Источник: Legion-Media.ru

Студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом новой части франшизы станет Аадрита Мукерджи, ранее работавшая над проектами «Джек Ричер» и «Квантовый скачок». Продюсером фильма выступит Дебра Мартин Чейз, которая занимала ту же должность в период создания первой и второй частей комедии.

Американская актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первых двух частях франшизы, поддержала идею создания «Дневников принцессы 3», однако, по информации издания, пока студия не заключила с ней новый контракт.