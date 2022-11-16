Disney снимет продолжение фильма «Дневники принцессы»

Студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценаристом новой части франшизы станет Аадрита Мукерджи, ранее работавшая над проектами «Джек Ричер» и «Квантовый скачок». Продюсером фильма выступит Дебра Мартин Чейз, которая занимала ту же должность в период создания первой и второй частей комедии.
Американская актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первых двух частях франшизы, поддержала идею создания «Дневников принцессы 3», однако, по информации издания, пока студия не заключила с ней новый контракт.
Первый фильм серии — «Как стать принцессой», — основанной на романе Мэг Кэбот «Дневники принцессы», вышла в 2001 году. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. Через три года после выхода картины состоялась премьера продолжения комедии, «Дневники принцессы 2: Как стать королевой».