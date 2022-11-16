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16 ноября 2022, новость

Максим Аверин объяснил, почему не хотел сниматься в «Глухаре»

Актер признался, что изначально собирался отказаться от роли Сергея Глухарева
Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин в беседе с телеканалом «360» признался, что не хотел сниматься в сериале «Глухарь», так как на тот момент на российском телевидении было очень много проектов про сотрудников правоохранительных органов.

«Это был первый мой опыт большого сериала», — вспомнил Аверин.

Он добавил, что к моменту начала съемок уже участвовал в нескольких проектах, и ему не хотелось становиться в один ряд с другими сериалами про силовиков. Однако Аверин прочитал сценарий нескольких первых серий и пришел к выводу, что «Глухарь» отличается от других проектов с аналогичным сеттингом.

Также, по словам артиста, невозможно было спрогнозировать успех «Глухаря», и никто из съемочной группы не предполагал, что сериал заработает такую популярность среди россиян.

Напомним, сериал «Глухарь» выходил на канале НТВ с 2008 по 2011 год и стал одним из самых популярных и рейтинговых российских сериалов, удостоился премий «ТЭФИ» и «Золотой орел».

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