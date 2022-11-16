Максим Аверин объяснил, почему не хотел сниматься в «Глухаре»

Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин в беседе с телеканалом «360» признался, что не хотел сниматься в сериале «Глухарь», так как на тот момент на российском телевидении было очень много проектов про сотрудников правоохранительных органов.

«Это был первый мой опыт большого сериала», — вспомнил Аверин.

Он добавил, что к моменту начала съемок уже участвовал в нескольких проектах, и ему не хотелось становиться в один ряд с другими сериалами про силовиков. Однако Аверин прочитал сценарий нескольких первых серий и пришел к выводу, что «Глухарь» отличается от других проектов с аналогичным сеттингом.

Также, по словам артиста, невозможно было спрогнозировать успех «Глухаря», и никто из съемочной группы не предполагал, что сериал заработает такую популярность среди россиян.