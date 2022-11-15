Павел Прилучный представил новый фильм с собой в главной роли

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Фото: «Централ Партнершип»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли.

На красной дорожке показа актер появился вместе с женой Зепюр Брутян. Также картину представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян и продюсеры Гевонд и Сарик Андреасяны.

«“Слон” — особенный для меня проект, — признался Павел Прилучный. — Это драматичная и супернапряженная история, действие которой почти целиком разворачивается в автомобиле и не отпускает ни на минуту. Мне было безумно интересно попробовать свои силы в этом, можно сказать, монофильме».

По сюжету, главный герой по имени Сергей торопится из Воронежа в Москву к своему сыну в больницу. Он должен успеть в клинику с деньгами на операцию, и счет идет практически на минуты.

Любопытно, что большая часть сцен снималась в павильонах напротив LED-экрана, имитировавшего движение автомобиля по трассе. Зато собеседниками актера, чей герой на протяжении фильма постоянно общается по телефону, были настоящие актеры, исполнявшие свои аудио-роли в режиме реального времени.