Павел Прилучный представил новый фильм с собой в главной роли

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли.
На красной дорожке показа актер появился вместе с женой Зепюр Брутян. Также картину представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян и продюсеры Гевонд и Сарик Андреасяны.
Первыми зрителями фильма стали Наталья Рудова, Елизавета Моряк, Алика Смехова, Дмитрий Красилов, Анна Чурина, участник шоу «Ледниковый период» фигурист Александр Энберт, Екатерина Кабак, Катя Лель, Михаил Тарабукин, Иван Кокорин и другие знаменитости.
«“Слон” — особенный для меня проект, — признался Павел Прилучный. — Это драматичная и супернапряженная история, действие которой почти целиком разворачивается в автомобиле и не отпускает ни на минуту. Мне было безумно интересно попробовать свои силы в этом, можно сказать, монофильме».
По сюжету, главный герой по имени Сергей торопится из Воронежа в Москву к своему сыну в больницу. Он должен успеть в клинику с деньгами на операцию, и счет идет практически на минуты.
Любопытно, что большая часть сцен снималась в павильонах напротив LED-экрана, имитировавшего движение автомобиля по трассе. Зато собеседниками актера, чей герой на протяжении фильма постоянно общается по телефону, были настоящие актеры, исполнявшие свои аудио-роли в режиме реального времени.
В широкий прокат «Слон» выйдет 17 ноября.