Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием

В 2022 году телеканал «Муз-ТВ» отметил 26-летие в эфире и в честь этого события собрал звезд на грандиозном концерте в Государственном Кремлевском дворце.
На одной сцене собрались самые яркие и востребованные представители российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ольга Бузова, Jony, Люся Чеботина, Михаил Галустян, Хабиб, Мари Краймбрери, MIA BOYKA, Зара, Стас Костюшкин, Катя Лель, Звонкий, группа «Блестящие» и многие другие.
Полина Гагарина и Стас Костюшкин не только выступили, но и стали ведущими концерта вместе с Лерой Кудрявцевой, Dava, Константином Анисимовым и Анжеликой Пушновой.
Звезды и гости мероприятия поздравили канал с днем рождения и поделились воспоминаниями о событиях, связанных с ним.
Увидеть праздничное шоу могли не только присутствовавшие на концерте зрители, но и телезрители — на «Муз-ТВ», по традиции, прошла праздничная трансляция.