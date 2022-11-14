Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием

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В 2022 году телеканал «Муз-ТВ» отметил 26-летие в эфире и в честь этого события собрал звезд на грандиозном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

Полина Гагарина и Стас Костюшкин не только выступили, но и стали ведущими концерта вместе с Лерой Кудрявцевой, Dava, Константином Анисимовым и Анжеликой Пушновой.

Звезды и гости мероприятия поздравили канал с днем рождения и поделились воспоминаниями о событиях, связанных с ним.