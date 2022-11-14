Звезда «Сватов» пожаловалась на нехватку ролей в кино из-за внешности

Звезда сериала «Сваты», актриса Олеся Железняк призналась, что испытывает комплекс из-за нехватки ролей в кино. По ее словам, которые приводит StarHit, шоураннеры не берут ее сниматься из-за нестандартной внешности.
«У меня до сих пор комплекс, что я мало снимаюсь. Хожу на пробы — меня не берут. Я понимаю, чтобы сниматься в кино, я должна нравиться режиссеру. Внешность у меня нестандартная, нужно, чтобы он увидел меня в роли», — пожаловалась Железняк.
Она убеждена, что «не вышла лицом» для серьезных ролей в кино. Актриса считает кинематограф в первую очередь визуальным искусством. Железняк отметила, что в зарубежном кино зрители не обращают так много внимания на внешность. В России же, по ее словам, особенность индустрии заключается в том, что публика «тяготеет к лицам».
Напомним, актриса дебютировала в картине «Ландыш серебристый», а сериал «Моя прекрасная няня» прославил Железняк в роли подружки няни Вики, Гали. Самую широкую известность ей принесли «Сваты». Среди других работ Олеси Железняк — роли в фильмах «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Со мною вот что происходит», «Страна чудес», «Врач».