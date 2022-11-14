Наверх
14 ноября 2022, новость

Звезда «Сватов» пожаловалась на нехватку ролей в кино из-за внешности

Олеся Железняк считает, что для серьезных ролей «не вышла лицом»
Олеся Железняк | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Звезда сериала «Сваты», актриса Олеся Железняк призналась, что испытывает комплекс из-за нехватки ролей в кино. По ее словам, которые приводит StarHit, шоураннеры не берут ее сниматься из-за нестандартной внешности.

«У меня до сих пор комплекс, что я мало снимаюсь. Хожу на пробы — меня не берут. Я понимаю, чтобы сниматься в кино, я должна нравиться режиссеру. Внешность у меня нестандартная, нужно, чтобы он увидел меня в роли», — пожаловалась Железняк.

Она убеждена, что «не вышла лицом» для серьезных ролей в кино. Актриса считает кинематограф в первую очередь визуальным искусством. Железняк отметила, что в зарубежном кино зрители не обращают так много внимания на внешность. В России же, по ее словам, особенность индустрии заключается в том, что публика «тяготеет к лицам».

Напомним, актриса дебютировала в картине «Ландыш серебристый», а сериал «Моя прекрасная няня» прославил Железняк в роли подружки няни Вики, Гали. Самую широкую известность ей принесли «Сваты». Среди других работ Олеси Железняк — роли в фильмах «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Со мною вот что происходит», «Страна чудес», «Врач».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ландыш серебристый
Любовь в большом городе
Страна чудес
8 первых свиданий
Врач
Моя прекрасная няня
Со мною вот что происходит
Олеся Железняк
1 р.
Сваты
Кинокритик оценил шансы на успех польского ремейка «Сватов»
Звезда «Сватов» Кошмал заявила о безразличии к Добронравову
Режиссер «Сватов» назвал причину ухода Добронравова из сериала
СМИ назвали дату выхода первых серий продолжения «Сватов»
Звезда «Сватов» вновь играет сельского жителя: первые кадры
Добронравов рассказал об отношении к своему герою из «Сватов»
Глава Дагестана призвал телеканалы отказаться от «Сватов»
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
«Как же долго их ждали»: вышел трейлер нового сезона «Сватов»
Олеся Железняк рассказала, когда состоится премьера «Сватов 7»
Звезда «Сватов» рассказал о перенесенном инсульте
Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько
Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Звезда «Сватов» ответила на вопрос о премьере седьмого сезона
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли
Добронравов высказался об уходе из театра и съемках «Сватов»
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Анна Кошмал о «Сватах 7»: «Будут все ваши любимые артисты»
Актер из «Сватов» пожаловался, что в нем видят только Митяя
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни
Добронравов и Добрынин попали на видео со съемок «Сватов»
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын
Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»
Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов»
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь