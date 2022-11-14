Звезда «Сватов» пожаловалась на нехватку ролей в кино из-за внешности

Олеся Железняк | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Звезда сериала «Сваты», актриса Олеся Железняк призналась, что испытывает комплекс из-за нехватки ролей в кино. По ее словам, которые приводит StarHit, шоураннеры не берут ее сниматься из-за нестандартной внешности.

«У меня до сих пор комплекс, что я мало снимаюсь. Хожу на пробы — меня не берут. Я понимаю, чтобы сниматься в кино, я должна нравиться режиссеру. Внешность у меня нестандартная, нужно, чтобы он увидел меня в роли», — пожаловалась Железняк.