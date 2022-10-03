Александра Ревву освистали после выхода на сцену в Comedy Club

Александр Ревва

Юморист Александр Ревва столкнулся с неоднозначной реакцией поклонников после того, как вышел на сцену в новом выпуске Comedy Club. Об этом пишет StarHit.

Сообщается, что публика освистала актера, когда он появился в образе Вячеслава Столешникова в качестве пародии. Гости начали требовать, чтобы артист предстал в образе Артура Пирожкова. Позже выяснилось, что реакция была шуточной.

Вячеслав Столешников — один из узнаваемых образов артиста, наряду с Артуром Пирожковым. Ранее в своих соцсетях Ревва анонсировал прощальный концерт Столешникова под названием «Я не вернусь никогда — и точка».