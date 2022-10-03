Наверх
3 октября 2022, новость

Александра Ревву освистали после выхода на сцену в Comedy Club

Ранее в соцсетях юморист анонсировал прощальный концерт под названием «Я не вернусь никогда — и точка»
Александр Ревва

Юморист Александр Ревва столкнулся с неоднозначной реакцией поклонников после того, как вышел на сцену в новом выпуске Comedy Club. Об этом пишет StarHit.

Сообщается, что публика освистала актера, когда он появился в образе Вячеслава Столешникова в качестве пародии. Гости начали требовать, чтобы артист предстал в образе Артура Пирожкова. Позже выяснилось, что реакция была шуточной.

Вячеслав Столешников — один из узнаваемых образов артиста, наряду с Артуром Пирожковым. Ранее в своих соцсетях Ревва анонсировал прощальный концерт Столешникова под названием «Я не вернусь никогда — и точка».

Именно это послужило основанием для подозрений об отъезде Александра Реввы за границу. В сети распространялись слухи, что шоумен вместе с семьей переехал в Испанию. Однако, как выяснилось позже, речь шла об уходе со сцены персонажа Вячеслава Столешникова, а не самого артиста.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Ревва
Comedy Club
В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп
Бывший резидент Comedy Club высказался о запретных темах в шоу
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии канала MTV
Звезда «Казановы» Хабаров рассказал о неадекватном поведении поклонниц
В сети высмеяли измененную для Китая концовку «Миньонов»
Статуэтка «Оскара» Троя Коцура найдена после угона его автомобиля в Аризоне
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей малыша Йоды в плагиате
Райан Гослинг назвал роль Кена «мечтой всей жизни»
Портман рассказала о съемках поцелуя с Хемсвортом в «Торе»
Бузова назвала актера Голливуда, которому могла бы «дать шанс»
Стало известно, кто мог сыграть Николаса Кейджа в фильме о нем
Губерниев снова подшутил над Бузовой
Фанат посмотрел «Человека-паука» 292 раза и установил рекорд
Белка из «Ледникового периода» добралась до желудя
В Италии постер фильма изменили из-за двусмысленного жеста
Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны
Лео с бокалом и рыдающий Макконахи: 13 главных мемов из фильмов
Невский рассказал о планах экранизировать популярную видеоигру
Брюс Уиллис получил специальную категорию «Золотой малины»
Хавьер Бардем выпрыгнул из торта в образе Мэрилин Монро
Финал «Бойцовского клуба» изменили для китайских зрителей
Гарик Харламов задумался о запуске шоу про развод
Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Киану Ривз объяснил мем, где он сидит на скамейке с сэндвичем
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Выход сиквела «Секса в большом городе» обрушил акции тренажеров
Особняк из фильма «Один дома» сдали в аренду менее чем за час
Пророчества «Черного зеркала»: 10 сбывшихся явлений и технологий
Наталия Орейро пожелала записать дуэт с Волочковой и Бузовой
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Двойник ДиКаприо не смог похудеть и заработать на шоу-бизнесе
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
«Давайте разделимся!»: 13 глупейших ошибок героев фильмов ужасов
Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»
Адель пришлось извиниться за отказ работать со свинкой Пеппой
Снятый женщинами сериал о последнем мужчине на Земле закрыли
Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России
Бибер два часа учил фейкового Тома Круза играть на гитаре
В новом «Властелине колец» появится темнокожий хоббит
Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Энистон
СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят
Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар»
Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов»
Новые трейлеры
Елки 9
Тизер
Петрополис
Тизер
Периферийные устройства
Трейлер
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Трейлер (англ.)
Звезды в полдень
Трейлер (англ.)
Охота
Трейлер (кор., англ.суб.)
Лэйт Найт Скул
Трейлер
Честный развод 2
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь