Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале

Американская актриса Лиза Кудроу и звезда культового ситкома « Друзья » снимется в сериале « Бандиты во времени ». Об этом сообщает Deadline.

Сериал является ремейком одноименного фильма Терри Гиллиама 1981 года. По сюжету, 11-летний ботаник и большой любитель истории Кевин обнаруживает в своей спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Вместе с разношерстной бандой охотников за сокровищами он отправляется в путешествие по разным эпохам и становится свидетелем самых разных исторических событий.