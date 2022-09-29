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29 сентября 2022, новость

Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале

Лиза Кудроу снимется в ремейке «Бандитов во времени»
Лиза Кудроу | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Лиза Кудроу и звезда культового ситкома «Друзья» снимется в сериале «Бандиты во времени». Об этом сообщает Deadline.

Сериал является ремейком одноименного фильма Терри Гиллиама 1981 года. По сюжету, 11-летний ботаник и большой любитель истории Кевин обнаруживает в своей спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Вместе с разношерстной бандой охотников за сокровищами он отправляется в путешествие по разным эпохам и становится свидетелем самых разных исторических событий.

Помимо Кудроу, в съемках примут участие актеры Рэйчел Хаус, Кал-Эл Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи, Роджер Нсенгиюмва, Рюн Темт и Кира Томпсон.

К съемочной группе также присоединился Тайка Вайтити, известный по проектам «Реальные упыри», «Наш флаг означает смерть», «Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек». Он является соавтором сценария и исполнительным продюсером. Кроме того, Вайтити выступит в качестве режиссера первых двух эпизодов 10-серийного проекта.

Премьера сериала «Бандиты во времени» состоится на стриминговой платформе Apple TV+.

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