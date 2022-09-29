Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake

Российская компания Deepcake приобрела права на образ актера Брюса Уиллиса. Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно договору о продаже прав, компания сможет использовать «цифрового двойника» Уиллиса в рекламных роликах и кинопроектах. Образ актера уже появлялся таким способом в рекламе, а сам он отреагировал на это довольно положительно.
Позже Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа, сообщает Deadline. Представитель артиста заявил, что у него нет никаких партнерских соглашений с компанией. В Deepcake, где якобы создали «цифрового близнеца» Уиллиса, информацию о соглашении тоже опровергли. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — пояснили там.
Напомним, в конце марта семья Брюса Уиллиса выступила с заявлением о завершении карьеры актера из-за проблем со здоровьем. У артиста диагностировали афазию. Это неврологическое расстройство затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.
Среди последних фильмов с участием актера — картины «Осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». Он работал над ними, уже будучи болен. Ранее адвокат американского актера Брюса Уиллиса Мартин Сингер заявил, что его клиент хотел продолжать играть в кино вопреки болезни.