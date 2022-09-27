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27 сентября 2022, новость

Кристиан Бэйл объяснил, почему перестал говорить с Крисом Роком на съемках

Актер признался, что общение с комиком влияло на его работу на площадке
Кадр из фильма «Амстердам»

Американский актер Кристиан Бэйл рассказал, что не разговаривал с комиком Крисом Роком на съемках фильма «Амстердам». Этим он поделился в разговоре с IndieWire.

Актер признался, что причина этого кроется не в неприязни к комику, а в том, что юморист его смешил. Он уточнил, что общение с Роком влияло на его актерскую игру — из-за шуток артист не мог сосредоточиться на работе.

«Мне пришлось пойти к нему, я сказал: "Приятель, мне нравится с тобой разговаривать, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу этого делать. Потому что Дэвид (режиссер Дэвид О. Расселл. — Ред.) просил меня сняться в этом фильме не для того, чтобы просто смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом"», — рассказал актер.

Бэйл отметил, что он часто «изолирует» себя от людей на съемочной площадке. По его словам, ему сложно поверить в происходящее на съемках, когда он знает коллегу слишком хорошо.

Историческая драма «Амстердам», на съемочной площадке которого Кристиана Бэйла увидели в очередной раз заметно похудевшим, рассказывает о том, как трое друзей становятся свидетелями убийства, а затем и подозреваемыми в совершении преступления. Им предстоит раскрыть один из величайших заговоров в истории США. Помимо Бэйла и Рока, в картине снялись Марго РоббиДжон Дэвид ВашингтонАня Тейлор-ДжойРами МалекТимоти ОлифантРоберт Де НироЗои Салдана.

Премьера фильма намечена на 6 октября.

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