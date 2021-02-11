Брюнетка Робби и исхудавший Бэйл снимаются вместе: первые фото

В США стартовали съемки новой комедии Дэвида О. Расселла под рабочим названием «Амстердам». На площадке были замечены актеры Марго Робби, Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон в образе своих героев. Робби на площадке выглядит неузнаваемо — одна из самых ярких блондинок Голливуда стала брюнеткой и примерила «мужскую» шляпу.
Интересно, что во внешнем облике Кристиана Бэйла также произошли заметные перемены. Актер, ранее обещавший отказаться от манипуляций со своим весом ради ролей, на снимках с площадки «Амстердама» выглядит сильно похудевшим.
Детали сюжета нового фильма, сценарий к которому написал сам Расселл, пока неизвестны. По данным СМИ, в картине также появятся Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Тимоти Олифант, Роберт Де Ниро, Зои Салдана.
Отметим, что «Амстердам» — не первый совместный фильм для Бэйла и Робби. Они уже работали вместе в драме Адама МакКея «Игра на понижение», вышедшей в 2016 году. Что касается Вашингтона, то он, вероятно, заменил Майкла Б. Джордана, по данным Variety, покинувшего проект.