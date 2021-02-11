Брюнетка Робби и исхудавший Бэйл снимаются вместе: первые фото

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В США стартовали съемки новой комедии Дэвида О. Расселла под рабочим названием «Амстердам». На площадке были замечены актеры Марго Робби, Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон в образе своих героев. Робби на площадке выглядит неузнаваемо — одна из самых ярких блондинок Голливуда стала брюнеткой и примерила «мужскую» шляпу.

Новость Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли

Интересно, что во внешнем облике Кристиана Бэйла также произошли заметные перемены. Актер, ранее обещавший отказаться от манипуляций со своим весом ради ролей, на снимках с площадки «Амстердама» выглядит сильно похудевшим.