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11 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Брюнетка Робби и исхудавший Бэйл снимаются вместе: первые фото

Актеры заняты в новой ленте Дэвида О. Расселла
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В США стартовали съемки новой комедии Дэвида О. Расселла под рабочим названием «Амстердам». На площадке были замечены актеры Марго Робби, Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон в образе своих героев. Робби на площадке выглядит неузнаваемо — одна из самых ярких блондинок Голливуда стала брюнеткой и примерила «мужскую» шляпу.

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Интересно, что во внешнем облике Кристиана Бэйла также произошли заметные перемены. Актер, ранее обещавший отказаться от манипуляций со своим весом ради ролей, на снимках с площадки «Амстердама» выглядит сильно похудевшим.

Детали сюжета нового фильма, сценарий к которому написал сам Расселл, пока неизвестны. По данным СМИ, в картине также появятся Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Тимоти Олифант, Роберт Де Ниро, Зои Салдана.

Отметим, что «Амстердам» — не первый совместный фильм для Бэйла и Робби. Они уже работали вместе в драме Адама МакКея «Игра на понижение», вышедшей в 2016 году. Что касается Вашингтона, то он, вероятно, заменил Майкла Б. Джордана, по данным Variety, покинувшего проект.

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