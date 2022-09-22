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22 сентября 2022, новостьСъемки

Начались съемки криминальной комедии с участием Ромы Зверя

Звезду заметили в Екатеринбурге на Плотинке
Рома Зверь | Источник: PersonaStars

В Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева. Одну из главный ролей в проекте играет солист группы «Звери» Роман Билык, пишет «КП».

По словам екатеринбуржцев, съемки проходят в кафе «Ветерок» на Плотинке. Горожане отметили, что шоураннеры не пускают людей к Плотинке, возле которой проходит работа над лентой.

«Плотинку перекрыли с самого утра. Часов в 9 уже нельзя было проходить мимо. Жителей пускают, только когда на площадке перерыв», — рассказали горожане.

Также сообщают, что вместе с Ромой Зверем на площадке работает звезда сериалов «Оптимисты» и «257 причин, чтобы жить» Егор Корешков.

Как передает ТАСС, Корешков вместе с Владимиром Битоковым (режиссер «Мама, я дома») сыграют главных антагонистов. Также в картине появятся Павел Деревянко и Надежда Михалкова.

По сюжету, главный герой, преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Знакомство с неким Сергеем, представившимся начальником службы безопасности, полностью меняет его жизнь.

Премьера фильма «Сломя голову» запланирована на 2023 год.

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