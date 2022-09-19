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19 сентября 2022, новость

Маша Распутина объяснила, почему выбрала образ Белоснежки в шоу НТВ

Жюри разоблачили артистку в новом выпуске, после чего она покинула проект
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9
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Певица Маша Распутина, которая выступала в шоу «Аватар» в образе Белоснежки, призналась, что эта сказочная героиня всегда была ее самой любимой.

«Белоснежка — это мой самый любимый персонаж. Правда, не ожидала, что ее платье в пол превратится в такое экстравагантное мини», — отметила Распутина.

Она назвала участие в шоу «интересным опытом» и подчеркнула, что ей понравилось. По словам певицы, она самостоятельно подбирала весь репертуар для выступлений в проекте. Распутина рассказала, что наиболее сложной частью шоу было управление самим аватаром.

«Сначала нужно облачиться в нечто похожее на гидрокостюм, он весь облеплен датчиками, а затем на голову еще надевается многокилограммовая штуковина. Мне показалось, что весит она килограммов 20, не меньше», — пожаловалась звезда.

Напомним, шоу «Аватар» выходит на НТВ с 3 сентября. По правилам проекта, в каждом выпуске выступают 9 уникальных аватаров, разделенных на три тройки. Члены жюри — Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина — пытаются угадать, кто скрывается за виртуальными персонажами. Если им это удается, то аватар участника исчезает, а на сцене появится тот, кто все это время управлял им. После того, как его личность раскрыта, участник покидает проект.

В первом выпуске был разоблачен Гарик Харламов, выступавший в образе Емели

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