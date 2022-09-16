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16 сентября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Высоцкая, Кончаловский, Гусева открыли 100-й сезон театра им. Моссовета

Художественный руководитель Евгений Марчелли и артисты театра обсудили планы и репертуар на новый сезон
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Театр Моссовета торжественно открыл юбилейный, 100-й сезон. На сборе труппы, который посетили Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Екатерина Гусева, Гоша Куценко, Ольга Кабо, Евгений СтебловЕлена Валюшкина, Валентина Талызина, Ольга Остроумова и многие другие, художественный руководитель, Евгений Марчелли рассказал о планах театра и грядущих событиях.

Первая премьера — «Соло для часов с боем» режиссера Павла Пархоменко — состоится 16 сентября. Сам Марчелли планирует представить три новых спектакля — «ШекспирГамлет» (в октябре), «БЕСприданница» по пьесе Александра Островского (в середине ноября) и «Маскарад» по Михаилу Лермонтову (в марте).

Также ожидаются премьера спектакля «Барышни из Вилько» по произведению Ярослава Ивашкевича (режиссером выступит Анджей Бубень), постановка Гоши Куценко «Единственный наследник» по Жан-Франсуа Риньяру и «Пиковая дама» по Александру Пушкину — эта постановка, которую готовит Игорь Яцко, будет сделана специально для Валентины Талызиной.

А открыл 100-й юбилейный сезон спектакль «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой в главной роли в постановке Андрея Кончаловского. Со сцены режиссер обратился к присутствующим, его цитирует ТАСС: «Мы играем для москвичей, для зрителей, которые идут не на модные спектакли — идут для того, чтобы получить какую-то радость, особенно сейчас, в это время, когда идет военная операция и люди гибнут. Людям, зрителям, вообще народу нужно обязательно давать надежду».

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