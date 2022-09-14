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14 сентября 2022, новость

Галустяну и ТНТ предъявили судебный иск из-за песни в сериале

Сумма претензий составляет 500 тысяч евро
Михаил Галустян | Источник: PersonaStars

Российский певец Александр Махонин, также известный под псевдонимом Mr.Credo, решил подать в суд на телеканал ТНТ и комика Михаила Галустяна. Об этом сообщается в официальной группе артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Адвокатское бюро предъявляет судебный иск Михаилу Галустяну и компании "ТНТ" о неправомерном использовании песни автора Mr.Credo "Медляк" в сериале "Бородач"», — говорится в публикации. Отмечается, что сумма претензий составила 500 тысяч евро.

Концертный директор Махонина подтвердил «Ленте.ру» факт подачи иска к ТНТ и Галустяну. Оперативный комментарий от ТНТ получить не удалось.

Mr.Credo начал сольную музыкальную карьеру в 90-е годы. Наиболее популярными композициями певца стали «Мама Азия», «Чудная Долина» и «Медляк». В 2006 году за песню «Медляк» артист также получил премию «Золотой граммофон». Отличительная особенность его образа — головной убор в арабском стиле и солнцезащитные очки. 

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