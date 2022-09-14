Галустяну и ТНТ предъявили судебный иск из-за песни в сериале

Михаил Галустян | Источник: PersonaStars

Российский певец Александр Махонин, также известный под псевдонимом Mr.Credo, решил подать в суд на телеканал ТНТ и комика Михаила Галустяна. Об этом сообщается в официальной группе артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Адвокатское бюро предъявляет судебный иск Михаилу Галустяну и компании "ТНТ" о неправомерном использовании песни автора Mr.Credo "Медляк" в сериале "Бородач"», — говорится в публикации. Отмечается, что сумма претензий составила 500 тысяч евро.

Концертный директор Махонина подтвердил «Ленте.ру» факт подачи иска к ТНТ и Галустяну. Оперативный комментарий от ТНТ получить не удалось.