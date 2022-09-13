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13 сентября 2022, новость

Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»

Актеры исполнили главные роли в новой картине автора «Ла-Ла Ленда»
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В сети появился трейлер фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях. 

Сюжет рассказывает о переходном периоде Голливуда, когда на смену немому кино пришли фильмы со звуком. Марго Робби сыграет молодую и амбициозную актрису, которая стремится завоевать любовь зрителей.

Помимо Робби и Питта, в фильме также сыграет Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Тоби Магуайр, Джин Смарт, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Фиби Тонкин и другие актеры.

Режиссером выступил автор мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл.

Мировая премьера фильма «Вавилон» намечена на декабрь, в России он выйдет в 2023 году.

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