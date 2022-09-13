Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»

В сети появился трейлер фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях.
Сюжет рассказывает о переходном периоде Голливуда, когда на смену немому кино пришли фильмы со звуком. Марго Робби сыграет молодую и амбициозную актрису, которая стремится завоевать любовь зрителей.
Помимо Робби и Питта, в фильме также сыграет Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Тоби Магуайр, Джин Смарт, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Фиби Тонкин и другие актеры.
Режиссером выступил автор мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл.
Мировая премьера фильма «Вавилон» намечена на декабрь, в России он выйдет в 2023 году.