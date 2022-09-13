Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»

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В сети появился трейлер фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях.

Сюжет рассказывает о переходном периоде Голливуда, когда на смену немому кино пришли фильмы со звуком. Марго Робби сыграет молодую и амбициозную актрису, которая стремится завоевать любовь зрителей.

Режиссером выступил автор мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл.