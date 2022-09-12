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12 сентября 2022, новость

95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения

Состояние актрисы не вызывает опасения у врачей
Джина Лоллобриджида | Источник: Legion-Media.ru

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения дома. Об этом сообщает агентство Ansa.

Известно, что 95-летняя кинозвезда сломала бедро и будет прооперирована. Состояние актрисы не вызывает опасения у врачей.

Джина Лоллобриджида дебютировала в кино в 1946 году. Она начинала с эпизодов, однако вскоре в ее карьере появились и главные роли (в таких картинах, как «Алина», «Город защищается», «Опасно, бандиты!»), однако настоящей звездой ее сделала работа в комедии 1952 года «Фанфан-Тюльпан». Именно после этой роли на актрису обратили внимание голливудские режиссеры, и в 1953 году она снялась в первом американском фильме в своей карьере — «Посрами дьявола».

После были многочисленные картины: «Собор Парижской Богоматери», «Соломон и Шеба», «Самая красивая женщина в мире», «Имперская Венера», «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл», «Сто и одна ночь Симона Синема» и другие.

В 1970-е годы карьера Лоллобриджиды пошла на спад. После экранизации романа Владимира Набокова «Король, дама, валет», претендовавшей на награду Каннского кинофестиваля, она снялась всего в нескольких фильмах, в том числе в комедии XXL с Жераром Депардье.

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