95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения дома. Об этом сообщает агентство Ansa.
Известно, что 95-летняя кинозвезда сломала бедро и будет прооперирована. Состояние актрисы не вызывает опасения у врачей.
Джина Лоллобриджида дебютировала в кино в 1946 году. Она начинала с эпизодов, однако вскоре в ее карьере появились и главные роли (в таких картинах, как «Алина», «Город защищается», «Опасно, бандиты!»), однако настоящей звездой ее сделала работа в комедии 1952 года «Фанфан-Тюльпан». Именно после этой роли на актрису обратили внимание голливудские режиссеры, и в 1953 году она снялась в первом американском фильме в своей карьере — «Посрами дьявола».
После были многочисленные картины: «Собор Парижской Богоматери», «Соломон и Шеба», «Самая красивая женщина в мире», «Имперская Венера», «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл», «Сто и одна ночь Симона Синема» и другие.
В 1970-е годы карьера Лоллобриджиды пошла на спад. После экранизации романа Владимира Набокова «Король, дама, валет», претендовавшей на награду Каннского кинофестиваля, она снялась всего в нескольких фильмах, в том числе в комедии XXL с Жераром Депардье.