95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения

Джина Лоллобриджида дебютировала в кино в 1946 году. Она начинала с эпизодов, однако вскоре в ее карьере появились и главные роли (в таких картинах, как «Алина», «Город защищается», «Опасно, бандиты!»), однако настоящей звездой ее сделала работа в комедии 1952 года «Фанфан-Тюльпан». Именно после этой роли на актрису обратили внимание голливудские режиссеры, и в 1953 году она снялась в первом американском фильме в своей карьере — «Посрами дьявола».