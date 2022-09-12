Стало известно, снимутся ли Ургант и Светлаков в «Елках 9»

Шоураннер нового, девятого фильма новогодней франшизы «Елки» Евгений Кулик ответил на вопрос о том, снимутся ли в нем Иван Ургант и Сергей Светлаков, исполнившие главные роли во всех предыдущих картинах.

«Урганта и Светлакова в следующих “Елках” не будет», — говорится в видео, которое опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» Евгений Кулик, выступающий креативным продюсером проекта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-71171024&id=456240184&hash=56ab35f7fdc8db0a&hd=2&partner_ext=30" width="325" height="646" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кулик, кроме того, исполняет в фильме одну из главных ролей — ботана-ролевика Федю, влюбленного в красотку Люсю в исполнении Виктории Агалаковой. В «Елках 9» история этих двух героев получит продолжение.

Режиссерами выступят молодые кинематографисты — Александра Лупашко, работавшая над предыдущими «Елками», и Сергей Наумов, снявший сериал «Два».

Сообщается, что производство «Елок 9» уже завершено. В кинотеатрах фильм выйдет 1 декабря 2022 года.

Смотрите фото со съемок новых «Елок»: