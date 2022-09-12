Стало известно, снимутся ли Ургант и Светлаков в «Елках 9»

Шоураннер нового, девятого фильма новогодней франшизы «Елки» Евгений Кулик ответил на вопрос о том, снимутся ли в нем Иван Ургант и Сергей Светлаков, исполнившие главные роли во всех предыдущих картинах.
«Урганта и Светлакова в следующих “Елках” не будет», — говорится в видео, которое опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» Евгений Кулик, выступающий креативным продюсером проекта.
Кулик, кроме того, исполняет в фильме одну из главных ролей — ботана-ролевика Федю, влюбленного в красотку Люсю в исполнении Виктории Агалаковой. В «Елках 9» история этих двух героев получит продолжение.
Также в актерский состав «Елок 9» вошли: народный артист РФ Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.
Режиссерами выступят молодые кинематографисты — Александра Лупашко, работавшая над предыдущими «Елками», и Сергей Наумов, снявший сериал «Два».
Сообщается, что производство «Елок 9» уже завершено. В кинотеатрах фильм выйдет 1 декабря 2022 года.