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8 сентября 2022, новостьСъемки

Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото

Артур Сопельник появится в четырехсерийной экранизации повести «Абрек»
Артур Сопельник в сериале «Абрек» (фото: онлайн-кинотеатр Start)

Стартовали съемки нового сериала «Абрек» для онлайн-кинотеатра Start.

Действие разворачивается в 2001 году. Подросток Халид (Махмуд Цагаев) подбирает в горах маленького волка и выхаживает его. Зверь получает кличку Абрек, растет и крепнет, пока Халиду не приходится отдать его за семейный долг. Абрек становится участником жестоких собачьих боев, а затем волею случая попадает к русскому саперу-кинологу Володе (эту роль исполнил Артур Сопельник, знакомый зрителям по роли Саши Трофимова из сериала «Кадетство») и оказывается в Москве, где ему предстоит драться насмерть ради жизни людей.

В основу сериала легла повесть Джамбулата Умарова «Абрек». Над сценарием работали Алексей Троцюк, выступивший также в качестве продюсера проекта, и Иван Шурховецкий («Легенда о Коловрате», «Янычар», «Охотники за головами»), занявший режиссерское кресло.

Как рассказывает Шурховецкий, обсуждение и работа над сценарием сериала заняли полгода. «Экранизация художественного произведения — тонкий и кропотливый процесс, в котором самое главное — не разрушить сердце самой книги, — рассказывает постановщик. — Мы попытаемся снять хорошее кино о внутренней свободе и о том, что ненависть — это очень заразная вещь, с которой, впрочем, бороться не только можно, но и нужно».

Роли в проекте исполнят Алина Рачковская («Струны»), Стив Форман, Дмитрий Богдан («Черная весна», «Коса», «Калашников»), Эндрю Уинн, Артур Еникеев, Борис Каморзин («Русские горки», «Угрюм-река»), Дмитрий Блохин («Ланцет») и другие.

Артур Сопельник в сериале «Абрек» (фото: онлайн-кинотеатр Start)

Также в сериале будут задействованы чеченские актеры, среди которых народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев.

Съемки пройдут в Москве и Чеченской Республике. Выход сериала «Абрек» намечен на 2023 год, точная дата пока не называется.

Ранее Артур Сопельник признавался, что работа в проекте «Кадетство» не только принесла ему широкую известность, но и оставила тяжелый отпечаток на карьере. «Куда бы я ни приходил, мне говорили: “Вы очень классный, замечательный, но вы — Саша Трофимов из “Кадетства”», — вспоминал актер. После окончания сериала он долго не снимался. Ходить на кастинги «с нуля», так, чтобы его не узнавали, он смог только через четыре года.

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