Бывший резидент Comedy Club высказался о запретных темах в шоу

Иван Пышненко

Бывший резидент Comedy Club на ТНТ и комик Иван Пышненко заявил, что юмор в шоу давно перестал быть пошлым. В интервью онлайн-каналу «Чайных дел мастерская» он также заявил, что существует список тем, на которые нельзя шутить в передаче.

Юморист отметил, что его удивляет, когда перед выступлениями или работой ведущего его просят обходиться без пошлости. «Когда мы пришли в Comedy [Club], уже не было пошлости, уже был список запретов, чего нельзя», — рассказал он. Комик добавил, что сегодня в программе нет номеров ни про ЛГБТ, ни про алкоголь или наркотики.

В том же интервью Пышненко назвал причину ухода из проекта. По его словам, шоу не было заинтересовано в нем. Выступавший в дуэте с товарищем по команде КВН Дмитрием Кожомой, он признался, что последним поводом, который побудил юмористов отказаться от проекта, стало неудачное выступление.

Первым Comedy Club покинул Кожома, и после его ухода Пышненко еще какое-то время сотрудничал с программой, пытаясь писать материалы. Однако вскоре пришел к выводу, что особой заинтересованности в нем не было, и также покинул шоу.