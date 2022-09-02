Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»

Ирландец Брендан Глисон, сыгравший Аластора Грюма в «Гарри Поттере», присоединился к Хоакину Фениксу и Леди Гаге в сиквеле «Джокера» Тодда Филлипса. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
При этом Warner Bros. пока не комментировала информацию о кастинге. Ожидается, что к роли Софи Дюмон также вернется актриса Зази Битц.
Производство фильма «Джокер: безумие на двоих» запланировано на декабрь 2022 года. Премьера должна состояться в октябре 2024 года.
Режиссером фильма снова выступит Тодд Филлипс. Он также напишет сценарий в соавторстве с номинантом на премию «Оскар» Скоттом Сильвером. Инсайдеры полагают, что действие сиквела будет происходить в психлечебнице Аркхем, событиями в которой заканчивается первый фильм.
Премьера фильма «Джокер» состоялась в 2019 году. Лента стала самым кассовым фильмом с рейтингом R (17+), собрав $1,07 млрд. Она также получила два «Оскара» за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и музыку (Хильдур Гуднадоуттир). Всего «Джокер» был заявлен в 11 номинациях.