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2 сентября 2022, новость

Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»

Брендан Глисон присоединится на площадке к Хоакину Фениксу и Леди Гаге
Брендан Глисон в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» | Источник: Legion-Media.ru

Ирландец Брендан Глисон, сыгравший Аластора Грюма в «Гарри Поттере», присоединился к Хоакину Фениксу и Леди Гаге в сиквеле «Джокера» Тодда Филлипса. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

При этом Warner Bros. пока не комментировала информацию о кастинге. Ожидается, что к роли Софи Дюмон также вернется актриса Зази Битц.

Производство фильма «Джокер: безумие на двоих» запланировано на декабрь 2022 года. Премьера должна состояться в октябре 2024 года.

Режиссером фильма снова выступит Тодд Филлипс. Он также напишет сценарий в соавторстве с номинантом на премию «Оскар» Скоттом Сильвером. Инсайдеры полагают, что действие сиквела будет происходить в психлечебнице Аркхем, событиями в которой заканчивается первый фильм.

Премьера фильма «Джокер» состоялась в 2019 году. Лента стала самым кассовым фильмом с рейтингом R (17+), собрав $1,07 млрд. Она также получила два «Оскара» за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и музыку (Хильдур Гуднадоуттир). Всего «Джокер» был заявлен в 11 номинациях.

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