Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»

Брендан Глисон в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» | Источник: Legion-Media.ru

При этом Warner Bros. пока не комментировала информацию о кастинге. Ожидается, что к роли Софи Дюмон также вернется актриса Зази Битц.

Производство фильма «Джокер: безумие на двоих» запланировано на декабрь 2022 года. Премьера должна состояться в октябре 2024 года.

Режиссером фильма снова выступит Тодд Филлипс. Он также напишет сценарий в соавторстве с номинантом на премию «Оскар» Скоттом Сильвером. Инсайдеры полагают, что действие сиквела будет происходить в психлечебнице Аркхем, событиями в которой заканчивается первый фильм.