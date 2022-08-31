Акиньшина и Янковский посетили премьеру продолжения «Контейнера»

В Москве в рамках ММКФ 2022 состоялась звездная премьера нового сезона драмы «Контейнер». Продолжение истории отношений суррогатной матери и ее заказчиков представили исполнившие главные роли Оксана Акиньшина и Филипп Янковский вместе с коллегами по сериалу Марией Фоминой, Елизаветой Шакирой, Сергеем Годиным и режиссером Алексеем Ляпичевым.
По сюжету новых серий, суррогатная мама Саша (Акиньшина) столкнется с непростым выбором. Она родила ребенка, но забирать его некому — Вадим (Янковский) в СИЗО по подозрению в убийстве, Марина (Фомина) сбежала за границу. Перед Сашей встает моральный выбор: подписать отказ и оставить ребенка в клинике или же забрать его себе. Юридически ребенок без подписанного отказа является Сашиным.
Как проходили съемки продолжения, смотрите в нашем репортаже.
Напомним, первый сезон сериала «Контейнер» вышел в 2021 году и вызвал бурную реакцию зрителей. Онлайн-премьера первой серии нового сезона состоится на Start 8 сентября.