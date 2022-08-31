Акиньшина и Янковский посетили премьеру продолжения «Контейнера»

В Москве в рамках ММКФ 2022 состоялась звездная премьера нового сезона драмы « Контейнер ». Продолжение истории отношений суррогатной матери и ее заказчиков представили исполнившие главные роли Оксана Акиньшина и Филипп Янковский вместе с коллегами по сериалу Марией Фоминой , Елизаветой Шакирой, Сергеем Годиным и режиссером Алексеем Ляпичевым.

По сюжету новых серий, суррогатная мама Саша (Акиньшина) столкнется с непростым выбором. Она родила ребенка, но забирать его некому — Вадим (Янковский) в СИЗО по подозрению в убийстве, Марина (Фомина) сбежала за границу. Перед Сашей встает моральный выбор: подписать отказ и оставить ребенка в клинике или же забрать его себе. Юридически ребенок без подписанного отказа является Сашиным.