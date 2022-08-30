Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»

Дэниэл Крэйг | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Дэниэл Крэйг рассказал, как ему пришлось месяцами работать над южным акцентом для фильма «Достать ножи 2». Об этом сообщает Variety.

В картине Крэйг играет детектива Бенуа Блана. Один из героев описывает его говор как голос «поджаренного по-кентуккски Фоггорна Леггорна» — петуха, который был персонажем в мультфильмах серии Looney Tunes.

Чтобы вжиться в роль, перед съемками, стартовавшими в Греции в июне, актер несколько месяцев занимался с репетитором, который ставил ему нужный акцент. «Я подзабыл тот акцент и не хотел фальшивить. Я хотел сделать его максимально живым и натуральным. Прежде чем начались съемки, я работал с репетитором три или четыре месяца», — признался Крэйг.