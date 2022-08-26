Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказал мнение по поводу участия российских проектов в международном конкурсе Американской киноакадемии «Оскар». Его слова цитирует ТАСС.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — поделился режиссер. Также он сообщил, что вышел из Российского оскаровского комитета. По мнению Михалкова, сейчас этот комитет не нужен.

Напомним, национальный комитет выбирает российскую картину, которая могла бы претендовать на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Никита Михалков получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1995 году за картину «Утомленные солнцем».