Наверх
26 августа 2022, новость

Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»

Кинематографист также сообщил, что вышел из Российского оскаровского комитета
Никита Михалков | Источник: Rex / Fotodom.ru

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказал мнение по поводу участия российских проектов в международном конкурсе Американской киноакадемии «Оскар». Его слова цитирует ТАСС.

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — поделился режиссер. Также он сообщил, что вышел из Российского оскаровского комитета. По мнению Михалкова, сейчас этот комитет не нужен.

Напомним, национальный комитет выбирает российскую картину, которая могла бы претендовать на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Никита Михалков получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1995 году за картину «Утомленные солнцем».

Ранее Андрей Кончаловский высказал мнение, что политическая ситуация не должна повлиять на Российский оскаровский комитет, который осенью будет выдвигать отечественный фильм на «Оскар».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Никита Михалков
Утомленные солнцем
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Крис Рок отказался снова быть ведущим «Оскара» после пощечины от Уилла Смита
Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022
Звезда «Сватов» Кошмал заявила о безразличии к Добронравову
Прилепин заявил, что Ургант работает над новым шоу
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Кончаловский: Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар»
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
Новый фильм с Чулпан Хаматовой покажут в России
В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела против Галкина
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Отец Урганта рассказал, что сын продолжит работать в России
Мария Миронова рассказала, почему не собирается покидать Россию
В России предложили принудительно лицензировать фильмы
СМИ назвали дату выхода первых серий продолжения «Сватов»
Организатор «Евровидения» подтвердил перенос конкурса из Украины
Звезда фильма «Назад в будущее» получит почетный «Оскар»
Брэдли Купер рассказал о конфликте с известным режиссером
Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля
Покинувшая Россию Хаматова впервые вышла на сцену в Латвии
В Москве начали показывать отмененного «Бэтмена»
Роднянский объявил об отказе от работы в России
Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию
У Римаса Туминаса отозвали премию за вклад в российскую культуру
Организаторов «Евровидения» обвинили в подмене оценок
Названы даты показа в России кинопремьер от Warner Bros.
Ведущий «Модного приговора» ответил на слухи об эмиграции
Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения 2022»
Гузеева резко ответила на сообщения о своем «бегстве» в Болгарию
Михаил Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино
Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Басков поддержал запрет на въезд в Россию для Лободы и других
Покинувший Россию Туминас сохранил пост в театре Вахтангова
Программа Малышевой «Жить здорово!» вернулась на ТВ
Сергей Лазарев опроверг фейки об эмиграции из России
Покинувшая Россию Литвинова рассказала, над чем сейчас работает
Чулпан Хаматова высказалась о своем звании народной артистки
Голливудская киностудия задумала возобновить прокат в России
Израиль может пропустить «Евровидение 2022»
«Вечерний Ургант» не появится в эфире до окончания спецоперации
Глава Дагестана призвал телеканалы отказаться от «Сватов»
Владелец франшизы «Сумерки» перестанет выпускать фильмы в РФ
Хаматова сыграла в спектакле Серебренникова в Германии
«Первый канал» опроверг слухи о закрытии шоу с Еленой Малышевой
Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь