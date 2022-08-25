Путин наградил Николая Дроздова орденом

Президент России Владимир Путин наградил председателя Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета», телеведущего Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает ИА Ura.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Кроме того, известно, что артист московского ТЮЗа Сергей Шакуров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а кинорежиссер Юрий Кара — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». Дроздов начинал вести передачу на «Первом канале» в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.