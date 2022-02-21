Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой

«Очень разные друзья, большая съемочная группа и никаких комфортных условий! Мы сняли самое душевное тревел-шоу в стране. Премьера первого сезона состоялась на больших экранах по всей России. Событие было историческим: по сути, это был первый тревел-влог в кино!» — вспоминает Ивлеева, выражая надежду, что ее поездка вдохновит на путешествия по России и других.