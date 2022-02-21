Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой

Тревел-шоу Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 26 февраля, сообщает пресс-служба платформы.
В шоу компания популярных блогеров отправляется в путешествие по России навстречу неожиданным и даже опасным приключениям.
Герои проекта посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп и Кабардино-Балкарию, где попробуют местные блюда, поучаствуют в локальных развлечениях и познакомятся с представителями интересных профессий.
«Очень разные друзья, большая съемочная группа и никаких комфортных условий! Мы сняли самое душевное тревел-шоу в стране. Премьера первого сезона состоялась на больших экранах по всей России. Событие было историческим: по сути, это был первый тревел-влог в кино!» — вспоминает Ивлеева, выражая надежду, что ее поездка вдохновит на путешествия по России и других.
В сериале приняли участие Эльдар Джарахов, Виталий Парапатронов, Юлия Гаврилина, Даня Милохин, Мария Миногарова, Ида Галич, Роман Каграманов, Сергей Чертков, Дмитрий Масленников, Карина Карамбэби и музыкальный продюсер Slava Marlow.