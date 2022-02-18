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18 февраля 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Безруков с женой представили новый совместный фильм

Звезды посетили премьеру семейной комедии «Папы»
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В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась официальная премьера фильма «Папы». 

Фильм гостям показа представили его создатели: режиссеры новелл Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов, главные актеры фильма Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев.

Также на сцену вышли Элина и Эстелла Галустян. Сам Михаил Галустян, исполнивший главную роль в одной из новелл и находящийся на съемках в Африке, записал для всех присутствовавших видеообращение.

Первыми зрителями фильма стали Анна Снаткина и Виктор ВасильевДмитрий Дюжев, Игорь Жижикин, Burito, братья Запашные, Анна Старшенбаум, Карина АндоленкоСабина Ахмедова, Рената Пиотровски, Владимир Веревочкин, Дарья Калмыкова, Артур Бесчастный, Светлана Степанковская, Илья Бачурин, Евгений Пронин и многие другие.

Киноальманах «Папы» состоит из четырех новелл о самых главных мужчинах в жизни большинства людей — веселых, сильных и любящих отцов.

В прокат фильм выйдет 23 февраля.

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