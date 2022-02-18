Безруков с женой представили новый совместный фильм

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась официальная премьера фильма «Папы».
Фильм гостям показа представили его создатели: режиссеры новелл Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов, главные актеры фильма Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев.
Также на сцену вышли Элина и Эстелла Галустян. Сам Михаил Галустян, исполнивший главную роль в одной из новелл и находящийся на съемках в Африке, записал для всех присутствовавших видеообращение.
Первыми зрителями фильма стали Анна Снаткина и Виктор Васильев, Дмитрий Дюжев, Игорь Жижикин, Burito, братья Запашные, Анна Старшенбаум, Карина Андоленко, Сабина Ахмедова, Рената Пиотровски, Владимир Веревочкин, Дарья Калмыкова, Артур Бесчастный, Светлана Степанковская, Илья Бачурин, Евгений Пронин и многие другие.
Киноальманах «Папы» состоит из четырех новелл о самых главных мужчинах в жизни большинства людей — веселых, сильных и любящих отцов.
В прокат фильм выйдет 23 февраля.