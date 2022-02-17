Дава и Долина стали судьями в новом музыкальном шоу

Телеканал «Муз-ТВ» готовит масштабную премьеру — оригинальное шоу «Битва поколений», созданное совместно с продюсерским центром Gazgolder.
По задумке авторов, представители разных музыкальных поколений — фрешмены и легенды сцены — сойдутся в музыкальном поединке и померяются силами. Каждую неделю заслуженный исполнитель и молодой музыкант будут вживую исполнять по четыре песни: абсолютный хит, лирический трек, новинку и кавер на хит оппонента. Звездное жюри, трое из которых — молодые артисты и блогеры, а трое других — настоящие легенды российского шоу-бизнеса, — решит, кто из них станет победителем выпуска.
Постоянными членами жюри стали Лариса Долина и Виктор Дробыш, Давид Манукян и Mia Boyka. Третье судейское кресло в каждой программе будут занимать новые звездные гости.
Я была рада принять предложение «Муз-ТВ» стать постоянным членом жюри. Каждый новый проект мне интересен как творческому человеку. Кроме того, что на съемках я виделась со своими друзьями-коллегами, я знакомилась с новой порослью! Мне любопытно, что они делают, как творят и по какому пути идут.
Судя по первым фото со съемок, стартовавших в начале февраля, участниками проекта стали Николай Басков, «На-На» и «Иванушки International», Gayazovs Brothers, Хабиб.
Ведущим шоу стал Константин Анисимов. Первый выпуск «Битвы поколений» выйдет в эфир 6 марта.