Дава и Долина стали судьями в новом музыкальном шоу

Я была рада принять предложение «Муз-ТВ» стать постоянным членом жюри. Каждый новый проект мне интересен как творческому человеку. Кроме того, что на съемках я виделась со своими друзьями-коллегами, я знакомилась с новой порослью! Мне любопытно, что они делают, как творят и по какому пути идут.