Аверин снимается в десятом сезоне «Склифосовского»: первые фото

В новых сериях проекта гениальный хирург Олег Брагин ( Максим Аверин ) и его коллеги продолжат бороться за жизни пациентов и строить личное счастье. «Десятый сезон готовит главным героям новые испытания и большие перемены», — обещают авторы.

Подробности сюжета нового сезона пока неизвестны, однако сообщается, что к команде врачей присоединится новый персонаж в исполнении Дмитрия Ульянова, известного зрителям по проектам «Спасская», «Идеальный враг» и многим другим. Режиссером вновь стала Юлия Краснова.