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11 февраля 2022, новостьСъемки

Аверин снимается в десятом сезоне «Склифосовского»: первые фото

Популярная медицинская теледрама получит продолжение
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Авторы сериала «Склифосовский» опубликовали первые кадры со съемочной площадки десятого сезона медицинской драмы.

В новых сериях проекта гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжат бороться за жизни пациентов и строить личное счастье. «Десятый сезон готовит главным героям новые испытания и большие перемены», — обещают авторы.

Подробности сюжета нового сезона пока неизвестны, однако сообщается, что к команде врачей присоединится новый персонаж в исполнении Дмитрия Ульянова, известного зрителям по проектам «Спасская», «Идеальный враг» и многим другим. Режиссером вновь стала Юлия Краснова.

Также к своим ролям вернутся Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик, Екатерина Травова.

Премьера десятого сезона сериала состоится зимой 2023 года.

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