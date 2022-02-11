Паттинсон рассказал, как его чуть не уволили из саги «Сумерки»

Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Паттинсон в беседе с GQ признался, что планировал придать вампиру Эдварду Каллену из саги «Сумерки» оттенки характера эмо. По его мнению, таким образом фильм мог бы стать более художественным.

«Мне был 21 год, и я хотел сделать фильм как можно более художественным... Студия немного боялась картины с оттенком эмо, а я думал, что это единственный способ сыграть в нем. Просто сейчас кажется таким нелепым говорить об этом, но тогда я был в бешенстве», — заявил Паттинсон.

Он добавил, что в один из съемочных дней к нему пришли его агент и менеджер. Паттинсон думал, что все в порядке, но они посоветовали ему делать все в точности наоборот, если он не хочет быть уволенным.

«Я подумал, что все в порядке, а потом за обедом они сказали: "Хорошо, что бы ты ни делал прямо сейчас, после обеда просто делай наоборот, или тебя уволят к концу дня"», — рассказал актер.