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10 февраля 2022, новость

Наставник детского «Голоса» Егор Крид стал резидентом ОАЭ

Певец опубликовал фото в традиционной арабской одежде и задумался о многоженстве

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал, что покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Новостью он поделился с подписчиками на странице в инстаграме.

27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. Певец также поделился снимком в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен?» — подписал фотографии музыкант.

Напомним, ранее стало известно, что Егор Крид вместе с  Полиной Гагариной и Бастой станет наставником нового сезона шоу «Голос. Дети». Первый выпуск девятого сезона популярного музыкального проекта будет показан на «Первом канале» 11 февраля.

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