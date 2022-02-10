Наставник детского «Голоса» Егор Крид стал резидентом ОАЭ

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал, что покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Новостью он поделился с подписчиками на странице в инстаграме.
27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. Певец также поделился снимком в традиционной арабской одежде — белой кандуре.
«Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен?» — подписал фотографии музыкант.
Напомним, ранее стало известно, что Егор Крид вместе с Полиной Гагариной и Бастой станет наставником нового сезона шоу «Голос. Дети». Первый выпуск девятого сезона популярного музыкального проекта будет показан на «Первом канале» 11 февраля.