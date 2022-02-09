Акиньшина, Учитель с дочками, Чадов и другие на премьере фильма

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Однажды в пустыне» режиссера Андрея Кравчука. Чтобы представить картину, на сцену поднялись около 50 человек, и это только часть очень большой, многонациональной съемочной группы: генеральный продюсер фильма Алексей Учитель, режиссер Андрей Кравчук, актеры Александр Робак, Павел Чинарев, Александр Метелкин, актрисы Екатерина Нестерова, Виталия Корниенко, Анна Потебня и другие.
«Эта история могла произойти в любой горячей точке планеты и, мне кажется, главная ценность картины именно в том, что мы с замечательным режиссером Кравчуком рассказываем эмоциональную, личную историю. И, при всех масштабах и грандиозных съемках, от этого она только выигрывает. Это и блокбастер, и очень мощная человеческая история, которая никого не оставит равнодушным», — рассказал Алексей Учитель.
Одними из первых фильм увидели служащие инженерных войск, которые выступали консультантами при подготовке картины, а также Оксана Акиньшина, Алексей Чадов, Андрей Бурковский с женой, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Аркадий Укупник с женой, Гоша Куценко, Леонид Ярмольник, Игорь Жижикин со спутницей, Катерина Ковальчук, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Кузьма Сапрыкин, Иван Колесников, Павел Ворожцов и многие другие.
Военная драма «Однажды в пустыне» рассказывает о судьбе саперов в Сирии, разминировавших город Пальмиру перед выступлением оркестра Валерия Гергиева.
В широкий прокат картина выйдет 17 февраля, весной она станет доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier, а телепремьера состоится на НТВ.