Акиньшина, Учитель с дочками, Чадов и другие на премьере фильма

«Эта история могла произойти в любой горячей точке планеты и, мне кажется, главная ценность картины именно в том, что мы с замечательным режиссером Кравчуком рассказываем эмоциональную, личную историю. И, при всех масштабах и грандиозных съемках, от этого она только выигрывает. Это и блокбастер, и очень мощная человеческая история, которая никого не оставит равнодушным», — рассказал Алексей Учитель.