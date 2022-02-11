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11 февраля 2022, фоторепортажСъемки

Неузнаваемый Зак Эфрон в новой роли: фото со съемок триллера

17 февраля на экраны выходит приключенческий триллер о выживании в мире будущего «Жажда золота». Невыносимая жара, песчаные бури и другие испытания, с которыми столкнулась съемочная группа, – в репортаже «Кино Mail.ru» и эксклюзивных кадрах с площадки
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«Словно ты находишься в огромном пузыре, неизвестно где»

В будущем, когда мир превратился в огромную пустыню, а все ресурсы на исходе, два попутчика находят огромные залежи золота на заброшенном прииске. Пока один из них отправляется за техникой, другой искатель — в исполнении Зака Эфрона — остается сторожить сокровище.

Съемки ленты «Жажда золота» проходили в разгар жаркого лета посреди суровой Южно-Австралийской пустыни, где нет ничего, кроме глины, песка и бесконечного горизонта. «Словно ты находишься в огромном пузыре, неизвестно где. Никто не мешает, никто не ходит мимо. Ни одной машины вокруг. Сама по себе эта локация буквально глиняная сковорода», — рассказывает режиссер Энтони Хэйес, сыгравший в фильме одного из искателей. По словам Эфрона, он был поражен пейзажами и атмосферой этого места.

Это невероятно красиво, завораживающе и очень сурово. Я определенно не был к такому готов. Жара не прекращается. Палящее солнце. Земля невероятно горячая. А еще у нас были песчаные бури. Реально масштабные! Но так вышло, что и для них нашлось место в нашем фильме.
Зак Эфрон

Навстречу шторму: невыносимые условия и актерский вызов для Эфрона

Условия съемок были изнурительными для всей команды: люди теряли сознание, получали тепловой удар и обезвоживание. Регулярные песчаные бури сильно усложняли ситуацию, буквально погружая съемочную группу в условия фильма, и одну из них Хэйес решил вписать в сюжет. «Зак на удивление согласился с этой безумной идеей. В итоге я схватил камеру, и мы пошли навстречу шторму», — вспоминает постановщик.

Хэйес признался, что для него это были самые трудные съемки за 35 лет работы в кино: «Это были невыносимые обстоятельства, но благодаря им фильм раскрывается. В этом и есть его прелесть — ты не просто видишь всю мощь стихии, ты буквально чувствуешь ее через экран».

Зак Эфрон в фильме «Жажда золота»

Для Зака Эфрона участие в проекте стало не только вызовом на физическую выносливость, но и испытанием серьезной драматической ролью. Его герой вступает в битву на смерть с собственной алчностью и порой теряет рассудок посреди бескрайних песков, насекомых и диких животных. Значительную часть экранного времени он проводит в одиночестве, и перед актером стояла задача пронести напряжение через весь фильм, не потеряв динамику ни на минуту.

Хэйес отметил, что никогда не наблюдал Эфрона в подобном образе и был удивлен, увидев его таким: «Для него это совершенно не типичное амплуа. Это трудная роль, и я едва ли мог даже желать кого-то еще, кто с такой охотой взялся бы за работу и выполнил ее так качественно. Он день за днем входил в эту зыбучую пустыню и валялся в грязи под палящим солнцем. Его игра в этом фильме просто невероятна».

«Погребенный заживо» встречает «Выжившего»

Режиссер подчеркивает, что, несмотря на все трудности, он бы не хотел, чтобы все прошло иначе: «Не скажу, что я завтра же готов бежать снимать кино в таких же условиях, но это был шикарный опыт. Мы все реально выжили на съемках фильма о выживании». Постановщик также отмечает, что «Жажда золота» — не просто приключенческий триллер и драма о выживании, и местами его тяжело смотреть.

Как описать этот фильм? «Погребенный заживо» встречает «Выжившего» и какой-то другой крутой фильм. Но главное — это предупреждение для всех нас, чтобы наше самоощущение не становилось слишком зависимым от богатства.
Энтони Хэйес
5.7
Жажда золота
2021/Австралия16+триллер
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